Uomini e Donne Oggi, Ramona Amodeo: la gravidanza e il regalo del marito. L’ex tronista a bocca aperta: “Senza parole”

Ramona Amodeo, nella giornata di ieri, ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio. Correva infatti il 12 giugno 2017 quando l’ex tronista di Uomini e Donne prometteva amore eterno a Luca. Da allora, alti e bassi nel rapporto. Una crisi a fine 2018 aveva addirittura fatto temere per il peggio. E invece la coppia ha saputo risollevarsi e, ad oggi, ha messo radici solide e forti. Tanto che dopo il primo frutto d’amore, Annachiara, ora si attende il secondo: Ramona è infatti in dolce attesa. Il parto pian piano si avvicina e tra poco più di due mesi la famiglia si allargherà. Nel frattempo Luca ha fatto emozionare non poco la moglie…

Ramona, attraverso un post su Instagram, ha ricordato il suo anniversario di nozze, raccontando anche il prezioso dono che le ha riservato Luca. Nessun regalo sfarzoso, nessun oggetto costoso, bensì un pensiero ancor più prezioso: una lettera scritta a mano. Il contenuto è stato tenuto top secret dalla Amodeo ma a quanto pare Luca ha colto in pieno nel segno. “Difficilmente mio marito si lascia andare scrivendo, ma quando lo fa resto senza parole… il regalo più bello che potessi ricevere”, ha scritto l’ex tornista di Uomini e Donne, evidentemente emozionata e appagata. Ora non resta che attendere ancora qualche settimana per festeggiare un altro lieto evento: l’arrivo del secondo bebè.

Uomini e Donne Oggi, il percorso di Ramona Amodeo

Ramona Amodeo è sbarcata nel salotto di Maria De Filippi per la prima volta nel 2010, alla corte dell’allora tronista Gionatan Giannotti. Fattasi notare, fu poi chiamata sullo scranno per farsi corteggiare. Alla fine scelse di uscire dal programma di Canale 5 con Mario De Felice. La love story durò poco più di un anno e mezzo. Poi è giunto l’amore più importante della sua vita, quello per Luca, con il quale è convolata a nozze tre anni fa. Di mezzo una crisi, superata brillantemente. Oggi Ramona e il marito sono più uniti e affiatati che mai, pronti a diventare nuovamente mamma e papà.