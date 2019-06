Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando tornerà

Uomini e Donne oggi non va in onda: il programma di Maria De Filippi va in vacanza

Oggi Uomini e Donne non va in onda. Da settembre il pubblico di Canale 5 è abituato ad assistere alle vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Ma questa edizione è giunta al termine lo scorso venerdì 31 maggio, con la scelta di Giulia Cavaglia. Pertanto, i telespettatori dovranno attendere un bel po’ prima di rivedere Maria De Filippi seduta sugli scalini dello studio, dove da anni nascono tanti amori. Nel corso dei prossimi giorni, continuerà a non andare in onda la trasmissione, in quanto Canale 5 ha scelto una nuova programmazione per la sua rete. Nel frattempo, i fan del programma attendono con ansia l’inizio della nuova edizione, ma anche di Temptation Island. Infatti, solitamente nel cast del reality delle tentazioni entrano a far parte anche volti già conosciuti al Trono Over e al Trono Classico. Non ci resta che attendere, ma quando tornerà in onda invece Uomini e Donne?

Durante l’ultima puntata, andata in onda il 31 maggio, Tina Cipollari ha chiesto a Maria quando torneranno in onda con la nuova edizione. L’opinionista ha ipotizzato per il 15 settembre, ma la conduttrice ha smentito. Infatti, non si sa ancora di preciso quando tornerà in onda il noto programma su Canale 5. Sicuramente le prime puntate verranno trasmesse nel prossimo mese di settembre, subito dopo le vacanze estive. Nel frattempo, a prendere il posto dei protagonisti dei due Troni, sono i personaggi di Acacias. Infatti, Una Vita va in onda, durante questa settimana, al posto del programma della De Filippi. Intanto, c’è chi inizia a chiedersi chi salirà sul Trono a settembre. Spesso capita di vedere volti già conosciuti all’interno della trasmissione e, per tale motivo, iniziano a spuntare alcuni nomi.

Oggi Uomini e Donne: grande attesa per la nuova edizione del programma

Dopo le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia si è conclusa un’altra edizione del programma. A settembre i telespettatori conosceranno i nuovi tronisti, che inizieranno un percorso per trovare l’amore. Spuntano già i primi nomi, dei probabili futuri protagonisti. Stiamo parlando di Luca Daffré, Giulio Raselli e Klaudia Poznanska. I tre corteggiatori sono le non scelte degli ultimi tronisti e già il pubblico immagina di vederli salire sul trono. Ovviamente stiamo parlando di ipotesi, ancora non si hanno delle notizie certe al riguardo.