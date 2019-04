Oggi Uomini e Donne, Nicolò Ferrari operato al naso: pioggia di critiche per l’ex corteggiatore

Solo alcune ore fa, Nicolò Ferrari si è mostrato su Instagram in condizioni preoccupanti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha tranquillizzato immediatamente i fan, spiegando di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al naso per problemi di respirazione. Come sempre, le critiche non sono mancate. Se all’inizio gli era stato detto di aver nascosto qualcosa e che forse lo aveva rifatto per una sola questione estetica, ora arrivano accuse ancora più pesanti. Secondo alcuni, il giovane di Milano ha solo voglia di farsi vedere e far parlare di sé. Sempre gli stessi ritengono che non era doveroso mostrarsi in video subito dopo l’intervento e che la scelta del Ferrari sia dipesa solo dal desiderio di farsi notare.

Nicolò non ha visto di buon occhio tali critiche e per questo ha deciso di mettere i puntini sulle i, dando voce a tutte le sue motivazioni. “Sinceramente non mene frega un tubo di far parlare di me, e credo sia lampante che non sono proprio un figo pazzesco in questo momento. Ho semplicemente desiderato essere sincero con le persone che mi seguono, molta gente si opera e poi nega, io non ho nulla da nascondere e voglio essere chiaro e cristallino con chi mi segue. Invece di tenere tutto nascosto per poi ricevere 3000 domande dopo sui social vedendo le mie nuove foto, ho preferito dire tutto subito.”

Uomini e Donne: la risposta di Nicolò dopo le critiche sull’operazione al naso

A quanto pare, Nicolò non ha timore di dire che si è rifatto il naso, così come non si vergogna a mostrarsi tutto bendato e con il viso ricoperto di lividi per via del post-operazione. Inoltre, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ci ha tenuto a dire anche che non ha mai fatto nulla per far parlare di sé. “Penso di aver fatto bene, anche perché molte persone in direct mi stanno dando tanti consigli sul post operatorio e ci stiamo confrontando per quanto riguarda l’intervento e altre cose.”