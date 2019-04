Uomini e Donne News, Nicolò Ferrari operato in Tunisia: “Tutto bene”

Uomini e Donne News, Nicolò Ferrari e la fidanzata Jelena operati in Tunisia. Spavento per i fan, poi l’ex corteggiatore tranquillizza tutti ma scoppia la polemica: “Non rompete”

Nicolò Ferrari è apparso nelle scorse ore su Instagram, spaventando i fan che lo hanno visto steso in un lettino d’ospedale con il naso fasciato e tumefatto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha subito spiegato la situazione tranquillizzando i seguaci: si è operato al naso in Tunisia e tutto è andato per il meglio. Finita qui? No, perché qualcuno ha pensato bene di aizzare una polemica alquanto opinabile, usando un eufemismo. Sulla questione è intervenuto sempre Nicolò che ha invitato candidamente a “non rompere”. Al suo fianco c’è anche la sua nuova fiamma, Jelena. E non solo metaforicamente. La ragazza occupa un altro lettino ospedaliero, perché anche lei si è fatta operare al naso.

“Tutto bene, tutto a posto. Amici non ho fatto nessun incidente. Ci siamo operati”, ha esordito Nicolò su Instagram Stories, riprendendo anche Jelena. “Avevo un problema respiratorio da tanti anni – ha proseguito – ed è poi peggiorato perché avevo placato una rissa e mi ero preso una botta fortissima”. L’ex corteggiatore di Nilufar Addati ha poi spiegato che naturalmente, già che c’era e che l’operazione doveva essere fatta, ha cercato di ritoccare in meglio il naso. Discorso diverso per la sua compagna che è ricorsa alla chirurgia solo per un gusto estetico. Ed è la seconda volta che lo fa su quella parte del viso: “Secondo me poteva evitare di rifarselo perché già se lo è rifatto una volta. Diciamo che da parte sua è stato un capriccio”. Alcuni fan hanno però criticato Ferrari sostenendo che abbia nascosto qualcosa.

Uomini e Donne News, perché Nicolo si è operato in Tunisia

Naturalmente Nicolò ha fatto notare che proprio perché ha reso nota l’operazione non ha nulla da nascondere e ha invitato i fan più ‘accaniti’ a non vedere negatività dove non c’è. Inoltre, ha fatto sapere di essersi recato in Tunisia per compiere l’intervento perché suggeritogli dalla fidanzata Jelena che già era stata nella struttura ospedaliera per eseguire un’altra operazione.