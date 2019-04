UeD: Nicolò Ferrari, dopo Nilufar ha una nuova fidanzata

UeD, l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari si racconta e svela di essere fidanzato

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ha trovato di nuovo l’amore. Il giovane si è raccontato in un’intervista al settimanale Spy e in questa occasione ha parlato di Nilufar Addati e di Céline la concorrente del reality francese (a cui anche lui aveva preso parte, ndr.) e con la quale era scoccata la scintilla. “Ci eravamo messi insieme, ma quando è uscita dal programma mi ha detto che non le andava di frequentarmi fuori dal set“, ha raccontato Ferrari spiegando la situazione con la compagna di reality, storia finita non nel migliore dei modi. Un’altra storia che non è finita bene o meglio che non è iniziata come Nicolò avrebbe voluto era quella con Nilufar. La tronista partenopea aveva preferito a lui, l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il gossip su lui e Nilufar non si è però arrestato. Si vociferava di una loro frequentazione che Nicolò smentisce per l’ennesima volta.

Nicolò Ferrari e Nilufar: notizie false sulla loro frequentazione

Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono frequentati? A placare il gossip, lo stesso Nicolò che ha chiosato così su questa questione: “Notizia totalmente falsa“. Tra i due c’era un grandissimo feeling che tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi ricorderanno con piacere. Non è stato però lui la scelta della bella napolatana che invece si è fidanzata con Giordano. Si sono poi rincontrati nel villaggio sardo di Temptation Island, scatenando le ire del Mazzocchi. Ora però sono totalmente lontani e qualsiasi rumors possa mai uscire tra di loro è un fake.

Nicolò Ferrari è fidanzato? La risposta che non lascia dubbi

Lo foto in cui Nicolò si mostra con una bellissima ragazza accanto ha acceso il gossip. Ferrari è fidanzato? Lei si chiama Jelena: “Una delle belle scoperte di questa esperienza magica che ho vissuto” ha scritto l’ex corteggiatore di Nilufar”, aveva detto tempo fa. Ora però una dichiarazione da lui rilasciata a Spy potrebbe riaccendere gli animi, rispondendo alla notizia se sia lui il nuovo tronista, ha risposto: “Prima di tutto dovrei essere single…“