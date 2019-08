Uomini e Donne oggi: l’ex corteggiatrice Ester Glam ha partorito

Uomini e Donne oggi: è nato il figlio di Ester Glam

Fiocco azzurro per Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Oggi, lunedì 26 agosto, la ragazza ha partorito il suo primo figlio al quale è stato dato il nome di Gabriele. Il piccolo è il frutto dell’amore tra Ester e il compagno Luca, di professione chef. I due stanno insieme da poco più di un anno e sono già diventati a tutti gli effetti una vera famiglia. Una grande emozione per Ester e Luca, che prima del parto hanno festeggiato l’arrivo del loro bambino con un baby shower, la tradizionale festa americana che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. A dare l’annuncio del parto lo stesso Luca su Instagram, felice per l’arrivo del suo “Chicco”, come ha deciso di chiamare affettuosamente il neonato.

Ester Glam di Uomini e Donne: una gravidanza difficile

Poco prima del parto Ester Glam di Uomini e Donne ha condiviso un lungo post nel quale ha ammesso che portare avanti la gravidanza non è stato per niente facile. La giovane è stata a letto per mesi e mesi e ha dovuto fare i conti con diversi problemi, tra cui la pubalgia. Per fortuna il suo Luca non l’ha mai lasciata sola: è stato presente in ogni momento della dolce attesa e pure durante il parto.

Amore a gonfie vele tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi

E mentre Ester Glam è diventata mamma, procede a gonfie vele la relazione tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi, nata ormai un anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo un rapporto a distanza, sicuramente complicato da gestire, Angela si è trasferita a Torino, dove ha iniziato una convivenza con l’ex tronista di Maria De Filippi.