Uomini e Donne oggi, dama sbugiardata: caos in studio, toni accesi

Torna in onda il programma di Maria De Filippi e nel corso di questa puntata non mancano i colpi di scena: Valentina decide di avvertire Gemma sulle reali intenzioni di Maurizio, ma si accende il caos in studio

Torna in onda Uomini e Donne oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, dopo la breve pausa per il ponte della festa dell’Immacolata. La puntata corrisponde alla prima parte della registrazione dello scorso 27 novembre. Ovviamente al centro dello studio il pubblico di Canale 5 ritroverà Gemma Galgani, che sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. La dama torinese ha deciso di invitarlo a casa sua per cena. Ma lui, facendo finta di non aver compreso l’invito, ha preferito portarla a cena fuori. A questo punto, i telespettatori assisteranno all’intervento inaspettato di Valentina. Quest’ultima, durante la precedente registrazione, aveva scelto di mettere fine alla sua frequentazione con Maurizio. La dama aveva ammesso di provare ribrezzo nel sapere che il cavaliere aveva baciato anche Gemma, che ha l’età di sua madre.

Oggi Valentina ha intenzione di avvertire la Galgani, a cui rivela che Maurizio le ha sempre detto che non prova un interesse nei suoi confronti. Non solo, la dama fa sapere a Gemma che il cavaliere le aveva confessato che era stata la redazione a spingerlo verso di lei. A causa di queste rivelazioni, secondo le anticipazioni, si alza un vero e proprio polverone in studio. Maurizio ovviamente si difende dalle accuse e dà della bugiarda a Valentina. Si accende così una discussione caratterizzata da toni molto alti, durante la quale il cavaliere decide di tirare fuori degli screenshot di una conversazione che la dama avrebbe avuto con Costantino. Quest’ultimo è stato nel programma poco tempo e lei pare lo spronasse a raccontare che avevano semplicemente visto un film insieme.

Invece, sembra che lei volesse nascondere di aver avuto con l’uomo dei rapporti. Spuntano altri scheletri nell’armadio su Valentina. Quest’ultima si ritrova a doversi difendere da accuse forti. Pare che la dama abbia avuto dei rapporti anche con Nicola M., il quale attualmente non è assente poiché nel periodo in cui è stata registrata questa puntata era positivo al Coronavirus. Oggi viene fuori che i due potrebbero essere d’accordo: lei pare stesse attendendo il ritorno di lui per uscire insieme dal programma. Pertanto, si comprende che Valentina stava prendendo tempo attraverso la conoscenza con Maurizio.