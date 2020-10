Uomini e Donne oggi, Gemma in lacrime: una sorpresa deludente

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata, registrata lo scorso 25 settembre. La registrazione prende inizio con il solito sfogo di Gemma Galgani. Il videoclip mostra la dama torinese profondamente dispiaciuta, subito dopo la fine della scorsa puntata. Paolo ha scelto di chiudere la loro conoscenza, certo che i loro caratteri siano davvero incompatibili. Oggi in puntata il pubblico scoprirà che Gemma in questi giorni ha fatto una sorpresa al cavaliere! Sebbene Paolo fosse stato chiaro nell’esprimere la sua decisione di chiudere la conoscenza, la Galgani non ha perso tempo. Scendendo nel dettaglio, la dama torinese ha pensato di mettere dei palloncini nel camerino, con lo scopo di proporgli di ricominciare. Di fronte a questa inaspettata sorpresa, il cavaliere ha dimostrato di essere abbastanza lusingato. Questa reazione ha reso felice Gemma, la quale ha iniziato a credere che lui volesse proseguire con la loro conoscenza. Nel corso dell’appuntamento di oggi, la Galgani si ritrova una realtà completamente diversa!

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani fa una sorpresa a Paolo ma viene rifiutata

Paolo delude Gemma, affermando in studio di non avere alcuna intenzione di tornare indietro. Per il cavaliere nulla è cambiato dopo la sorpresa: continuano, secondo lui, a essere caratterialmente incompatibili. La Galgani, inizialmente, sembra non riuscire a comprendere bene la situazione. Ma ecco che scopre che lui sta frequentando altre due donne, da cui sembra essere molto più coinvolto! Un’altra delusione per Gemma. La settimana precedente Paolo aveva raccontato ai presenti in studio e al pubblico una situazione delicata che riguarda il suo stato di salute. Dopo di che, ha deciso di voltare completamente pagina nel programma e di intraprendere nuovi percorsi.

Oggi Uomini e Donne, Paolo chiude definitivamente con Gemma: la dama torinese continua a conoscere Biagio

Gemma non trattiene le sue emozioni di fronte al comportamento di Paolo, tanto che inizia a piangere. La Galgani rimane veramente male, ma poi si rassegna e torna al suo posto. In seguito, si scopre che la dama torinese è uscita a cena con Biagio, il quale sta conoscendo anche Maria. La conduttrice cerca di capire meglio quanto sta accadendo, in quanto era convinta che tra Gemma e Biagio ci fosse una semplice amicizia.