Uomini e Donne oggi Giovanna vs Sammy, Gianni: “Mancanza di rispetto”

Uomini e Donne oggi, Giovanna Abate contro Sammy? Gianni Sperti furioso rimprovera il corteggiatore

La puntata di oggi di Uomini e Donne è decisamente scoppiettante! Trono Over e Trono Classico si uniscono e il pubblico può così seguire le conoscenze di dame, cavalieri e della tronista Giovanna Abate. Proprio su di lei si concentra una parte di questa puntata. L’ex corteggiatrice si ritrova ad avere modo di parlare con i ragazzi, attraverso il video collegamento. La Abate non le manda di certo a dire quando c’è qualcosa che non va e questa volta la vedremo scontrarsi con Sammy. Almeno da quanto è possibile vedere dal video di anticipazioni, la tronista sembra avercela proprio con il corteggiatore. Tra i due la conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi. La nuova formula ha portato i due a discutenere animatamente, più volte. Ora a intromettersi pare ci pensi anche Gianni Sperti, il quale appare abbastanza arrabbiato.

“Ma quella è una mia opinione! Tu non mi pouoi mancare di rispetto e parlarmi male perché io esprimo la mia opinione”, dichiara furioso l’opinionista oggi a Uomini e Donne. Non sappiamo di preciso con chi Gianni ce l’abbia, ma sembra proprio che il suo rimprovero sia rivolto a Sammy, con cui Giovanna sta discutendo. La Abate, intanto, è curiosa di vedere il volto di Alchimista, il misterioso corteggiatore mascherato! Intanto, a intrattenerci ci pensano anche dame e cavalieri del Trono Over. Anche oggi non mancano gli scontri tra Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, e Tina Cipollari. Più volte, quest’ultima attacca il 26enne, che continua a dirsi convinto nel voler conoscere la dama torinese, anche le duramente criticata dai presenti in studio.

Sfilata dame Trono Over Oggi a Uomini e Donne: frecciatine tra Roberta e Veronica, scontri Sirius e Tina

Non solo, Gemma e Sirius, ma anche Roberta Di Padua e Veronica Ursida attirano l’attenzione. Le due discutono dopo la sfilata della prima. “Ci sono delle cose che non mi tornano. Stai attenta che potrei reinserirmi”, così Roberta avverte Veronica. Sulla passerella salgono oggi: Arianna, Aurora, Maria, Melanie, Patrizia, Caterina ed Eleonora. Molte di loro sono new entry nel programma.