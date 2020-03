Uomini e Donne oggi: scontro per un uomo del pubblico, critiche in studio

Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari attacca un signore del pubblico, Gemma ritrova quattro uomini del passato

Dame e cavalieri del Trono Over tornano oggi a intrattenere il pubblico di Uomini e Donne. La puntata inizia con Tina Cipollari, la quale si scaglia immediatamente contro un signore presente nel pubblico in studio. Si tratta di un uomo che, già diverse volte, si è schierato dalla parte di Gemma Galgani. Proprio per tale motivo, oggi Tina lo attacca e inizia un teatrino. Il signore porta una maglietta con scritto la parola ‘cinghiale’ e da qui prende inizio un piccolo scontro. La Cipollari lo sfida, addirittura, a salire sulla bilancia. Ed ecco che la puntata prosegue con Gemma, la quale si ritrova nuovamente a essere protagonista della scena attraverso la cartina geografica creata da Tina qualche settimana fa. Oggi l’opinionista fa arrivare nel programma altri quattro uomini che hanno frequentato, in passato, la Galgani.

La scorsa puntata del Trono Over ha visto il ritorno di tre uomini, tra cui Remo e Michele, e oggi la Cipollari crea altri siparietti legati alla cartina geografica. Gran parte della registrazione, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, è stata incentrata proprio sulla Galgani. Al centro dello studio siede, a questo punto, Valentina Autiero. La dama ha avviato due conoscenze in questi giorni, con i cavalieri che sono arrivati nel programma la scorsa settimana. La dama rivela che le due frequentazioni non stanno proseguendo affatto bene. La sua attenzione si sposta nuovamente su Andrea, il cavaliere che è arrivato in trasmissione per conoscere Veronica. Valentina ammette che vorrebbe conoscerlo.

Oggi Uomini e Donne, Valentina Autiero criticata in studio: la dama è confusa?

E mentre Gemma si ritrova ad affrontare alcune sue conoscenze del passato, Valentina viene duramente criticata. In particolare, i due cavalieri con cui ha iniziato una conoscenza la settimana scorsa appaiono abbastanza delusi. Di fronte alla sua decisione di chiudere queste frequentazioni, la Autiero viene accusata di essere troppo confusa nelle sue scelte. Scendendo nel dettaglio, a dire la loro sono Valentina D. e Tina Cipollari. Quest’ultima chiede alla dama su quale base decide di continuare una conoscenza e ovviamente la Autiero non reagisce bene alle critiche.