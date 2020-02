UeD Remo e Gemma, che succede fuori dagli studi: doccia fredda, decisione drastica

Remo Proietti corteggia Gemma Galgani a UeD: le ultime news sul Trono Over

Come abbiamo visto nelle ultime due puntate di Uomini e Donne Remo Proietti è tornato in trasmissione e ha accettato di corteggiare di nuovo Gemma Galgani. Nessuno se l’aspettava perché Tina Cipollari aveva voluto in studio gli ex della Dama degli Over solo per dimostrare quanti spasimanti ci fossero stati nella vita della donna; eppure l’impensabile è successo: a Remo è stato chiesto se avesse voluto corteggiare Gemma, e lui ha risposto di ‘sì’. Il resto lo sappiamo: la Galgani ha accettato il corteggiamento e presto avrebbero dovuto iniziare a conoscersi. Avrebbero.

Gemma pentita della scelta fatta a UeD: eliminazione immediata dopo la puntata

Si perché dalle ultime anticipazioni del Vicolo delle News apprendiamo che le cose non sono andate per niente bene: Gemma e Remo infatti si sono incontrati in casona, e nonostante la scelta di tenerlo la Galgani sembra essersi poi pentita. Proprio oggi Proietti diceva che “Gemma è sempre molto bella” e si sentiva rispondere “Tu sei sempre molto birichino” ma nessuno s’immaginava che questo stuzzicarsi si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Al riguardo il Vicolo racconta che Gemma dopo la puntata ha confessato a Remo di non provare più le sensazioni di un tempo e che per questo non fosse il caso di continuare. Un comportamento molto strano, quello della Dama, sia perché del Cavaliere un tempo era veramente presa sia perché dopo poche ore non capiamo cosa possa essere cambiato. Ma tant’è: la frequentazione si è interrotta.

Remo assente dalle prossime puntate: nessuna promozione a Cavaliere fisso di Uomini e Donne

Le anticipazioni su Uomini e Donne Over parlano chiaro sul futuro di Remo in trasmissione: non c’è stata alcuna promozione a Cavaliere fisso nel programma, tant’è che, una volta eliminato da Gemma, non sarà presente neanche in puntata. D’altronde l’aveva detto lei: “Vedremo strada facendo…”. Poca strada, decisione drastica.