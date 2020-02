Trono Over Remo torna da Gemma, rientro a sorpresa: cos’è successo e perché

Remo Proietti torna a corteggiare Gemma Galgani: al Trono Over colpo di scena

Della serie “chi non muore si rivede” Remo Proietti è tornato al Trono Over a corteggiare Gemma Galgani. E no, non sarà una storia che passerà inosservata perché ricordiamo bene quanto la Dama fosse interessata a Remo ai tempi che furono. Credevamo che Proietti avrebbe rifiutato l’invito di ripresentarsi in trasmissione per Gemma ma così non è stato: l’uomo ha ammesso di essere sempre stato affascinato e attratto dalla donna e che quindi non avrebbe assolutamente rinunciato a rivederla per iniziare da capo. Cosa succederà adesso? Sicuramente i due discuteranno perché già all’epoca non andavano granché d’accordo, ma qualcosa di bello potrebbe nascere visto che lei era seriamente interessata e lui non ci è mai sembrato un approfittatore.

Trono Over, Gemma e Remo: perché la Dama ha accettato l’ex Cavaliere

“Remo – queste le parole di Gemma dopo il ballo con il suo ex Cavaliere – pensa che io mi senta obbligata a dire di ‘sì’. Non si può ricostruire da dove abbiamo lasciato, però credo ci sia un’intenzione da parte di tutti e due di riprovarci”. “Devi ringraziare Tina”, ha fatto notare Barbara De Santi tra una risata e l’altra. “Tina ci ha divisi e Tina ci riunisce”, questa la frecciatina di Gemma sul passato che ovviamente ha fatto innervosire la Cipollari. La Galgani ha anche cercato di capire se Remo “avesse messo la testa a posto” visto che in passato si è dimostrato piuttosto “birichino”; lui ha risposto che non lo è mai stato e che ci sono stati solo fraintendimenti, e lei aveva un’aria piuttosto soddisfatta. “Ha cambiato umore improvvisamente – queste infatti le parole della Cipollari a un certo punto –. Guarda che felicità! E pensare, Jean Pierre, che fino a un mese fa piangeva per te!”. Solite frecciatine che però non hanno fatto perdere a Gemma il sorriso.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over: puntate da non perdere

Ricordiamo che nelle prossime puntate di Uomini e Donne non si parlerà tanto di Gemma quanto di Armando Incarnato che farà arrabbiare Maria De Filippi al punto da spingerla a interrompere la trasmissione; per l’uscita di Gemma e Remo insomma dovremo aspettare un bel po! Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!