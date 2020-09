Uomini e Donne oggi, Davide già preso da Beatrice? Nicola volta pagina

Uomini e Donne oggi, mercoledì 30 settembre 2020, continua a riservare colpi di scena ai telespettatori. La puntata di ieri ha visto protagonisti diversi volti del Trono Over. A parte il battibecco tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, una coppia ha lasciato il programma. Alessandro e Stefania hanno, infatti, deciso di vivere la loro storia fuori dalla trasmissione, lontano dalle telecamere. Una grande emozione per i presenti in studio, in particolare per Gemma, che non ha trattenuto le lacrime. Intanto, Armando Incarnato è tornato a essere protagonista, con il triangolo amoroso che vede la presenza di Gianluca De Matteis e Lucrezia. La puntata di oggi inizia proprio dal confronto, al centro dello studio, tra questi tre volti. Non mancano di certo le accuse, vista la particolare situazione in cui Lucrezia ha deciso di inserirsi. La corteggiatrice non sembra essere ancora pronta a prendere una decisione, ma il tronista continua a darle degli ultimatum: deve scegliere se portare avanti il suo percorso nel Trono Classico oppure se proseguire la sua conoscenza con Armando nel Trono Over. Conclusa questa parentesi, Maria De Filippi fa entrare in studio Jessica Antonini e Davide Donadei.

Uomini e Donne mercoledì 30 settembre 2020, Trono Classico: il feeling tra Jessica e Davide, Davide preferisce Beatrice?

Jessica Antonini prosegue la sua conoscenza con Davide Lorusso. Una frequentazione, la loro, che suscita non pochi sospetti. Impossibile non notare la complicità che c’è tra loro e l’esterna che va in onda oggi fa da conferma. Davide, durante la loro uscita, ha scelto di portare Jessica da un tatuatore. Qui ha disegnato una rana e lei se l’è tatuata sul polso! Questa esterna, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, è stata molto carina. Intanto, il tronista Davide ha portato in esterna Selene – con cui la scorsa puntata ha avuto una discussione molto accesa – e Beatrice. Oggi, pare, che il pubblico capirà che il Donadei preferisce, in realtà, la seconda. Sebbene sia infastidito dal fatto che, durante l’esterna, Beatrice abbia pianto e si sia lamentata di Selene, a mente fredda ha compreso che è una ragazza sincera che ha delle reazioni spontanee.

Oggi Uomini e Donne, Nicola Vivarelli inizia la sua nuova conoscenza con Veronica

Prosegue la puntata, registrata lo scorso venerdì 18 settembre. Al centro dello studio, questa volta, siede Nicola Vivarelli, ma non per parlare di Gemma! Il giovane cavaliere è uscito con Veronica, la quale sta conoscendo anche Moreno. La dama si confronta con quest’ultimo e danno vita a una lite. Pertanto, la donna decide di continuare a uscire solo con Nicola.