Uomini e Donne oggi, scintille tra Pamela ed Enzo: poi arriva la scelta

Uomini e Donne oggi, continuano le discussioni tra Pamela ed Enzo

Oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. Abbiamo lasciato dame e cavalieri discutere animatamente in studio. Scendendo nel dettaglio, Ida e Riccardo hanno messo fine alle continue discussioni, con diversi baci al centro dello studio. Gemma è rimasta molto delusa dal comportamento di JeanPierre, mentre Barbara e Armando si sono attaccati a vicenda. La puntata di ieri, però, si è conclusa con un momento di difficoltà per Pamela Barretta. La dama continua oggi a lamentare la forte gelosia di Enzo. Le liti tra i due starebbero rovinando la frequentazione e tutti in studio sembrano essere contro il cavaliere. Già la scorsa settimana, ricordiamo, aveva dimostrato di essere particolarmente geloso della dama. I problemi legati alla gelosia continuano a rendere Pamela poco tranquilla e questo viene notato un po’ da tutti. Nel corso della puntata in onda ieri, la Barretta ha spiegato cos’è accaduto negli ultimi giorni. Diverse sono le accuse che Enzo fa alla dama, la quale non riesce a trattenere le lacrime.

L’insistenza del cavaliere non viene per nulla apprezzata da Gianni, che più volte oggi interviene per risolvere il problema. L’opinionista non si capita dell’atteggiamento tenuto da Enzo, tanto che più volte scuote la testa sconvolto. Si torna anche alla discussione avvenuta tra i due la scorsa settimana, quando lei aveva sfilato sulla passerella con un look, a detta dell’uomo, ‘troppo provocante’. Maria De Filippi non comprende, a questo punto, se Enzo voglia o meno continuare la conoscenza di Pamela. Quest’ultima insiste, ribadendo che da parte dell’uomo ci sarebbe fin troppa gelosia. Addirittura quando esce, la dama si sentirebbe costretta a inviargli dei video che farebbero da ‘prova’.

Oggi Uomini e Donne, Pamela ed Enzo: i due scelgono di lasciare insieme il programma

La discussione tra Pamela ed Enzo non arriva a una conclusione. La dama alla fine, non riuscendo a trattenere le lacrime, decide di andarsene. Saluta Maria, ma i presenti in studio cercano di trattenerla. In particolare, si cerca di calmarla, al fine di arrivare a un chiarimento tra lei e il cavaliere. I due, a questo punto, decidono di salutare tutti e lasciare insieme la trasmissione.