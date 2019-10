Trono Over, Pamela in lacrime per Enzo: la De Filippi sbotta, poi la delusione

Enzo Capo e Pamela Barretta, doccia fredda per lei al Trono Over

Sembrava una puntata destinata a finire con la lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco ma sapevamo che sarebbe successo molto di più, visto che le anticipazioni sul Trono Over ci avevano già aggiornato: Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno discusso piuttosto animatamente per la decisione di lei di sfilare con un body; per gli opinionisti si trattava di un capo d’abbigliamento semplice ma reso provocante dalle bellissime forme della Dama, mentre per Enzo Pamela avrebbe dovuto evitare di fare questa scelta e optare per un completino intimo meno appariscente. Di qui è nato uno scontro che ha visto intervenire anche una visibilmente infastidita Maria De Filippi, che però non ha alzato i toni e si è limitata a far notare a Enzo solo ciò che secondo lei non andava. Veniamo subito al dunque.

Trono Over, Enzo critica Pamela: Maria De Filippi interviene

Maria ha subito notato il 4 di Enzo a Pamela e gli ha chiesto perché. “Mancanza di rispetto. Non doveva toglierlo assolutamente. Non mi sta bene”, queste le parole del Cavaliere del Trono Over che hanno sorpreso Pamela: “Gli avevo accennato qualcosa – ha risposto la Barretta – e mi aveva detto che andava bene. Oggi…”. Secondo Pamela insomma Enzo avrebbe cambiato idea di colpo; lui non ha negato ma ha ammesso che non si aspettava che il body avrebbe avuto quell’effetto. “Gianni – ha per esempio detto a Sperti –, Pamela ha delle misure importanti. Avrei preferito che lei indossasse un qualcosa di…”. Casto, diciamo così. Anche se insomma la Barretta non è parsa volgare a nessuno e non ci è sembrata neanche così eccessiva come invece è parsa a Enzo.

La scoperta di Pamela a Budapest: la lite e la frecciatina di Maria

La prima domanda di Maria a Enzo è stata sulla loro relazione: “Enzo, siete fidanzati?”, gli ha chiesto. “A questo punto sì”, ha risposto il Cavaliere. “Sapevi di essere fidanzata?”, con queste parole poi Maria si è rivolta a Pamela. “No, Maria non lo capisco… Boh!”. Alla fine si è scoperto che Pamela aveva notato a Budapest che Enzo chiacchierava con una ragazza e che quando gli ha fatto alcune domande “lui è diventato un altro. Ecco perché quando dice che siamo fidanzati non capisco… Ora vorrei capire chi sono”. Enzo ha risposto dicendo che lei non è nessuno per vedergli il cellulare come lui non è nessuno per vederlo a lei. Altra frecciatina di Maria: “Però sei quello che le può dire cosa mettersi e cosa non mettersi?”.

News Trono Over, la scelta di Pamela delude

A dare manforte a Enzo è stato Armando Incarnato: “Pamela, sei esagerata! Se stai insieme e devi sfilare non ti conciare così!”. “Non era un abbigliamento osceno!”, è intervenuta Tina a un certo punto, prima che Pamela uscisse dallo studio in lacrime. Enzo poi si è alzato per chiarire tutto e chiederle alla fine di andarsi a cambiare. Lei ha accettato e Gianni, sorpreso, ne ha contestato la scelta: perché sottostare a queste richieste? Se Pamela fa così già da adesso – si è chiesto Sperti – cosa accetterà in futuro? Le news sulla coppia del Trono Over le trovate qui.