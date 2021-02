Uomini e Donne oggi: Aurora in lacrime, Maria si sbilancia su un’ex dama

Aurora Tropea è protagonista anche dell’appuntamento di oggi di Uomini e Donne. Si tratta della seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 20 gennaio. La dama già durante la puntata di ieri, subito dopo Gemma Galgani, è finita al centro della scena. Ha chiuso la sua nuova conoscenza e ne ha avviato una nuova. Il suo momento sembrava ormai concluso, ma quando Maria De Filippi ha invitato Giancarlo a scendere nel centro studio, è scoppiato un nuovo scontro. Il cavaliere ci ha tenuto a fare delle precisazioni, scagliandosi contro Aurora. Così oggi il pubblico di Canale 5 entra nel vivo della discussione, durante la quale Giancarlo fa importanti accuse alla Tropea. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere è convinto che la dama lo insulti sui social. Oltre ciò, è anche certo del fatto che Veronica Ursida, amica di Aurora ed ex dama, abbia un profilo fake con cui insulterebbe sua figlia.

Chiaramente la Tropea nega il tutto e tenta di difendersi. A questo punto, secondo le anticipazioni, interviene la padrona di casa, che fa una rivelazione inaspettata. Pare che Veronica stia da tempo chiedendo di tornare in trasmissione. Ma sembra che la redazione non abbia accettato la sua richiesta, forse solo per il momento. Ma non termina qui lo scontro, in quanto Giancarlo annuncia di avere dei video su Aurora compromettenti. La Tropea non si tira indietro e fortemente arrabbiata gli chiede di mostrare ciò che ha sotto le telecamere. Infatti, la dama è certa che questi filmati non siano reali.

Giancarlo mostra il tutto, attraverso il suo cellulare, sia a Gianni Sperti che al pubblico presente in studio. Pare che in questi video Aurora appaia semplicemente “con una canottiera intima provocante, ma niente di più”, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News. Il cavaliere continua rivelando che in realtà c’erano altri video, che però sono state cancellati. Gianni non cambia idea su Aurora anzi, continua a portare avanti il suo pensiero. Provata da quanto accade, la Tropea lascia in lacrime lo studio. Giancarlo, capendo di aver esagerato, va a consolarla.

Secondo le ultime anticipazioni, Aurora agisce contro Giancarlo, dopo queste accuse, nelle prossime puntate!