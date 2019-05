Uomini e Donne oggi: in diretta la scelta dei tronisti

Uomini e Donne oggi, in onda la scelta dei tronisti in diretta

Grande puntata per i fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi in onda ci sarà in diretta la scelta di uno dei tronisti, probabilmente quella di Angela Nasti. Si pensa che la prima a lasciare la trasmissione sarà proprio lei. Finalmente scopriremo chi tra Alessio Campoli e Luca Daffré avrà la meglio. Solo uno dei due corteggiatori avrà la possibilità di lasciare il programma insieme alla tronista, sperando che la risposta sia un bel sì. Intanto, il programma ha condiviso qualche piccola anticipazione della puntata. Oggi il pubblico di Canale 5 assisterà anche ai momenti trascorsi da Angela, Alessio e Luca all’interno della Villa. Da qualche anno i tronisti hanno la possibilità di viversi i loro corteggiatori 24 ore su 24. Stessa opportunità è stata data ovviamente ad Angela, che non ha potuto non stuzzicare Luca. Infatti, dalle prime immagini è possibile vedere un Daffré furioso con la tronista. Scendendo nel dettaglio, la Nasti sceglie di trascorrere qualche momento nella spa con Alessio. Tra i due è impossibile non notare una certa complicità, tanto che Angela lo fa notare.

Ed ecco che improvvisamente Campoli decide di chiudere il collegamento con Luca. Ricordiamo che è possibile restare insieme alla tronista senza telecamere, lasciando con il fiato sospeso il proprio rivale. Daffrè non prende abbastanza bene la scelta dei due di continuare senza collegamento. A questo punto, si vede Luca lasciare la sua stanza furioso. Non sappiamo cosa accade subito dopo, ma oggi lo scopriremo. Maria De Filippi manderà in onda prima quanto accaduto all’interno della Villa e poi probabilmente avverrà la scelta. Ricordiamo che dovranno scegliere anche Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia, nei prossimi giorni. Sembra che oggi tocchi proprio ad Angela.

Uomini e Donne: il 29 maggio in onda probabilmente la scelta di Angela Nasti

Chi sceglieranno i tre tronisti? Tra i vari sondaggi, il pubblico sembra non avere molti dubbi. I telespettatori sono quasi convinti che Angela punterà la sua scelta su Luca, Andrea su Natalia e Giulia su Giulio. Non ci resta che attendere per scoprirlo, manca davvero poco. Intanto, vi anticipiamo che saranno ospiti della puntata di oggi Clarissa Marchese e Federico Gregucci!