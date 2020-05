Uomini e Donne oggi: l’identità di Alchimista, delusioni e sorprese

Uomini e Donne oggi: Alchimista entra in studio senza maschera, Armando lascia lo studio

Oggi finalmente a Uomini e Donne scopriremo l’identità di Alchimista, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate. Un momento molto atteso dai telespettatori e non solo. Infatti, in studio tutti non vedono l’ora di vedere il volto del ragazzo. Ed ecco che Maria De Filippi oggi annuncia che Alchimista entrerà, per la prima volta, senza maschera. Dalle anticipazioni sappiamo che il corteggiatore lascia tutti senza parole, rispettando le aspettative. Sembra proprio che il suo volto riesca a colpire un po’ tutti, comprese le dame del Trono Over. In particolare, vengono riprese Roberta Di Padua e Valentina Autiero con un grande sorriso. Anche Gianni Sperti si mostra emozionato per quanto sta accadendo, dopo tanto mistero da parte di Alchimista. Ma prima di ciò, il pubblico di Canale 5 assisterà a uno scontro inaspettato. Armando Incarnato si ritrova ad avere un confronto a distanza con la sua ex Jeanette. Alcune foto condivise da quest’ultima nelle passate settimane, hanno fatto pensare al pubblico che il cavaliere avesse trascorso la quarantena con lei. Oggi, Armando fa chiarezza sulla cosa e non mancano gli scontri.

Incarnato fa intendere di non aver trascorso la quarantena insieme a Jeanette, la quale si mostra in puntata attraverso un video collegamento. A detta del cavaliere napoletano, la ragazza starebbe cercando visibilità. Di fronte a quanto sta accadendo, Armando decide di lasciare lo studio. Subito dopo si accende uno scontro tra Gemma Galgani e Valentina. Tra le due dame del Trono Over, ormai, sembra esserci una particolare antipatia. Ricordiamo che la Autiero ha dimostrato di essere interessata a Sirius/Nicola, il giovane corteggiatore di Gemma. Questo suo interesse ha generato nella Galgani una certa gelosia.

Oggi Uomini e Donne: una sorpresa inaspettata per Veronica Ursida

Tra scontri e delusioni, arriva anche una bella sorpresa oggi in studio per una dama del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, a Veronica Ursida viene consegnato un mazzo di fiori. “Riconoscermi ti verrà facile, avrò un fiore in mano”, questo è ciò che riporta il biglietto. A questo punto, la dama individua il cavaliere che le ha fatto questa sorpresa, con cui sceglie di ballare al centro dello studio.