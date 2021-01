Uomini e Donne oggi: toni accesi in studio, nuovi scontri

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, non mancano i colpi di scena. Si tratta della seconda parte della registrazione avvenuta la scorso 13 gennaio. Ieri la puntata si è conclusa con Armando Incarnato, il quale non ha voluto dare un’opportunità a Valentina, che ha mostrato interesse nei suoi confronti scrivendogli una lettera. Lui, però, ha preferito non iniziare dal principio questa conoscenza, in quanto la dama è stata insieme a uno dei cavalieri con cui lui ha rapporti. Ma oggi Armando dovrebbe essere protagonista di un’accesa discussione con Aurora Tropea. Il cavaliere torna ad accusare la dama, definendola la talpa di una pagina di gossip. Tempo fa pare che fosse stato scritto un articolo su lui e Veronica Ursida. Incarnato avrebbe poi contattato questa pagina, che gli avrebbe fatto capire che dietro il tutto c’era proprio Aurora.

A questo punto, la Tropea esce dallo studio per andare a prendere il suo cellulare e fare un confronto. Ma pare che Aurora non rientri più in puntata. Non si comprende esattamente se la dama nel frattempo mostri alla redazione il telefono. Le anticipazioni segnalano, comunque, che questa discussione è caratterizzata da toni abbastanza accesi! Si siede al centro dello studio anche Biagio, il quale dopo la scorsa registrazione ha parlato con Gemma Galgani. Questo suo gesto ha, ovviamente, generato polemiche nel parterre femminile. Scendendo nel dettaglio, a discutere sull’accaduto sono Aurora, Maria e Sabina. Tutte e tre hanno frequentato Biagio. La terza sta attualmente conoscendo Claudio, che però si infastidisce di fronte a questa situazione, tanto che decide di lasciare lo studio.

Nel corso della puntata di oggi dovrebbe esserci spazio anche per il percorso di Davide Donadei. Quest’ultimo è uscito con Beatrice Buonocore. Durante l’esterna ha fatto spegnere le telecamere, come già era accaduto con Chiara, per poterla baciare. Il programma permette ai tronisti e ai corteggiatori di prendersi la responsabilità per i baci, che però non possono essere mandati in onda. Ed è proprio per questo che, ultimamente, sia Davide che Sophie hanno deciso di spegnere le telecamere. Chiara, di fronte a questa esterna, chiaramente non reagisce bene!

Intanto, proprio nella registrazione che avverrà oggi pomeriggio Davide farà la scelta!