Uomini e Donne oggi: nuove conoscenze e un addio

Uomini e Donne oggi: una dama e un cavaliere decidono di interrompere la loro conoscenza

La puntata di Uomini e Donne oggi vede al centro della scena dame e cavalieri del Trono Over. Ieri abbiamo visto Gemma Galgani incontrare tre sue vecchie conoscenze. Tra questi in studio si è presentato Remo, con cui la dama torinese aveva lasciato il programma anni fa. È stato proposto a Gemma di avviare una nuova frequentazione proprio con il cavaliere. Quest’ultimo, felice di rivedere la Galgani dopo tanti anni, ha così la possibilità di tornare a far parte del parterre maschile del programma. Intanto, al centro dello studio abbiamo visto discutere animatamente Samuel e Alessia. Ed è proprio da loro che riprende la puntata del Trono Over. I due scelgono di interrompere la loro conoscenza, in quanto non riescono a trovare un punto di incontro. Il cavaliere è convinto che la dama si lasci trasportare dalle critiche negative delle altre donne del parterre. In particolare, Samuel sembra riferirsi ai commenti negativi di Simonetta, con cui Alessia si ritrova spesso a parlare.

Oggi la frequentazione tra i due, dunque, giunge al capolinea. Intanto, al centro dello studio siede anche Barbara De Santi. Il pubblico di Canale 5 ha visto la dama discutere animatamente con Gianni Sperti, a cui ha riservato una frecciatina molto forte. L’opinionista ha scelto poi di chiarire la situazione con la dama, vedendola in lacrime. Dopo essersi riappacificata con il ballerino, Barbara racconta come sta proseguendo la sua nuova frequentazione. Non ci sono anticipazioni dettagliate sulla puntata che andrà in onda oggi, visto che per quanto riguarda la registrazione di sabato 22 febbraio non sono uscite fuori novità riguardanti dame e cavalieri del programma.

Oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani torna indietro nel passato

Non si sa di preciso cosa accadrà nel corso della puntata del Trono Over in onda oggi. Il programma non ha condiviso con il pubblico il classico filmato di anticipazioni. Sicuramente non mancheranno discussioni e litigi tra i protagonisti del parterre maschile e quello femminile. Intanto, vi anticipiamo che, nel corso della prossima puntata, vedremo Gemma accogliere altre sue vecchie conoscenze del passato.