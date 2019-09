Uomini e Donne oggi: Ida si chiude in bagno, Pamela ritrova il sorriso

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Ida piange per Riccardo, Pamela dimentica Stefano

Nuovissima ed elettrizzante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si parte da Riccardo e Armando che hanno sentito la stessa dama, Valentina. Nonostante ciò, la diretta interessata non sembra avere opinioni del tutto positive su entrambi. Il primo lo ha sentito distante, mentre l’altro ha scoperto che si è visto con Debora poco prima di uscire a cena con lei. Dopo poco, al centro dello studio si avvia una lunga discussione tra i due cavalieri del parterre maschile. Guarnieri prende così in causa la sua ex storia d’amore con Ida e lei finisce in lacrime.

Armando svela di essere molto interessato ad Ida e di volerla invitare ad uscire con lui e così ballano insieme. Dopo le danze, la discussione con Riccardo prosegue e la Platano lascia lo studio e si chiude in bagno per piangere. Armando la segue e cerca di tranquillizzarla. Nel frattempo, Guarnieri dice che vorrebbe raggiungerla, ma non lo fa perché per lui ormai è tutto chiuso. Gianni e Tina commentata il tutto e come sempre prendono le parti della bellissima e dolcissima dama di Brescia. La padrona di casa chiama poi al centro Pamela.

Uomini e Donne Trono Over: Pamela intraprende una nuova conoscenza

Dopa aver litigato animatamente con Stefano, Pamela desiderava lasciare la trasmissione. Nonostante ciò, grazie ad una nuova conoscenza ha letteralmente cambiato idea. Nel corso della settimana, la dama ha avuto modo di sentire il signor Enzo e a quanto pare si sono trovati molto bene insieme. Proprio per questo, la donna ha deciso di continuare a far parte del Trono Over di Uomini e Donne. Arriva poi una new-entry che a quanto pare ha ricevuto il numero da ben tre persone: Riccardo, Armando ed Enzo!