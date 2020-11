Uomini e Donne oggi: Maria fa una sorpresa a Tina, scelte inaspettate

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata in onda oggi, mercoledì 25 novembre 2020, annunciano tante sorprese e scelte inaspettate. Come sempre, il pubblico di Canale 5 ritroverà al centro dello studio Gemma Galgani, che sta proseguendo con le sue due conoscenze, quella con Biagio e quella con Maurizio. Ma ecco che arriva nel programma un nuovo cavaliere, pronto a conoscerla. Non si sa attualmente il nome, ma secondo quanto rivela IsaeChia, l’uomo ha solo 41 anni! Dunque, la dama torinese si ritrova nuovamente a conoscere un cavaliere molto più giovane di lei. Non ha l’età di Nicola Vivarelli, ma si passano comunque molti anni. Ormai, però, i telespettatori non restano più senza parole di fronte a queste conoscenze di Gemma, che decide ovviamente di tenerlo. Anche Maurizio è più giovane di lei, visto che ha circa 50 anni.

Ma questo non è l’unico momento atteso per la puntata di oggi. Infatti, secondo le anticipazioni, Riccardo Guarnieri sorprende tutti rivelando di aver preso una decisione: sentirsi di nuovo con Roberta Di Padua. I due hanno affrontato una conoscenza non proprio idilliaca in passato. Il tutto era iniziato nel migliore dei modi, ma poi la conclusione per la dama era stata amara. Riccardo aveva deluso non poco Roberta, che ora stranamente decide di dare un’altra possibilità al loro rapporto. Dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, il Guarnieri si è rimesso in gioco e la Di Padua non ha mai negato il suo fortissimo interesse nei suoi confronti. I due raccontano che si trovano molto bene insieme, addirittura stanno al telefono per ore. Hanno, pertanto, tutte le intenzioni di continuare la frequentazione.

Oggi, inoltre, Maria De Filippi dovrebbe fare una sorpresa a Tina Cipollari. La puntata corrisponde alla registrazione avvenuta lo scorso 14 novembre 2020, quando l’opinionista ha compiuto gli anni. In occasione del suo compleanno, la conduttrice fa entrare in studio una grande torta. Gemma, però, chiede che venga portata fuori, in quanto teme che Tina possa lanciargliela in faccia come già ha fatto in passato. La Cipollari ironizza sulla cosa, affermando che la torta è troppo grande e che l’avrebbe potuta ricoprire completamente di panna. Gemma non si tira indietro di fronte a questa battuta e rivela che, in realtà, con la panna è possibile fare molte cose!