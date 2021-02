Uomini e Donne oggi: Riccardo e Roberta, lei prende una decisione

Cosa accade oggi nello studio di Uomini e Donne? Pare che nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio 2021 vada in onda l’ultima parte della registrazione avvenuta lo scorso 10 febbraio. L’appuntamento di ieri si è concluso con i due tronisti, Giacomo e Massimiliano, al centro dello studio. I due sono usciti in esterna con Vanessa, Althea e Luisa. La prima ha convinto solo il modello, mentre il videomaker è rimasto colpito dalla terza. La puntata di oggi dovrebbe iniziare proprio dal Trono Classico, dopo la presentazione della nuova tronista Samantha. Per quanto riguarda le anticipazioni, purtroppo, non sono state rivelate nel dettaglio. Infatti, per questa registrazione si parla esclusivamente della new entry.

L’arrivo di Samantha ha portato indubbiamente una ventata di aria nuova. Non si sa di preciso, dunque, cosa accade durante l’appuntamento di oggi. Probabilmente al centro dello studio il pubblico di Canale 5 ritroverà Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Sembra che la dama non sia presente in studio, ma che arrivi subito dopo per avere questo nuovo confronto con il cavaliere di Taranto. Secondo le anticipazioni della registrazione successiva, la Di Padua sceglie di interrompere la conoscenza con Riccardo. Sono diversi i problemi che hanno ormai reso questa conoscenza impossibile. La dama pare allontanarsi sempre di più da un probabile futuro insieme al Guarnieri.

In particolare, Roberta ha lamentato, nei giorni scorsi, la distanza che Riccardo avrebbe messo tra loro. Entrando nel dettaglio, le lamentele della Di Padua erano legate all’intimità con il cavaliere. Più volte, la dama ha fatto presente che Riccardo nei suoi confronti è cambiato rispetto a due anni fa. Un’altra situazione difficile da sistemare per il Guarnieri visto quanto accaduto in questi ultimi confronti, che hanno generato non poca curiosità nel pubblico e nei presenti in studio.

Va segnalato che potrebbe invece andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 16 febbraio, che inizialmente vede protagonista Gemma Galgani. Ora bisogna attendere la messa in onda di questo pomeriggio e godersi il nuovo appuntamento. In entrambi i casi i telespettatori dovrebbero ritrovare al centro della scena sempre Riccardo e Roberta.