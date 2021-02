Uomini e Donne oggi, Samantha prende il posto di Sophie: nuova tronista

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, a Uomini e Donne dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione dello scorso 10 febbraio. Cosa accade dunque nello studio di Canale 5? Pare che sia arrivato il momento per i telespettatori di conoscere la nuova tronista Samantha Curcio. Dopo la scelta di Sophie Codegoni, un altro volto femminile approda nel programma di Maria De Filippi per cercare l’amore. La trasmissione ha deciso di sorprendere tutti questa volta, facendo salire sull’ambito trono una tronista curvy. Una gran bella novità per il programma, visto che solitamente sono protagoniste ragazze atletiche e snelle. Mora, con gli occhi azzurri, è nata a a Sapri e dimostra sin da subito di avere un carattere fumantino. Come sempre, la conduttrice presenta la nuova tronista con il video di presentazione, attraverso il quale è possibile capire qualcosa in più sul suo carattere.

In particolare, agli occhi del pubblico è già apparsa come una ragazza abbastanza diretta. Sin da subito, Samantha parla del suo fisico e non ha alcuna paura di mostrare i suoi chili di troppo, anzi. Infatti, lei stessa ammette di sentirsi orgogliosa del suo corpo. Il dettaglio che subito attira l’attenzione riguarda la sua dichiarazione su Angela Nasti. Sembra proprio che la Curcio non nutra simpatia nei confronti dell’ex tronista. A iscriverla al programma sono state le sue amiche, convinte che con il suo carattere dovesse approdare in studio. E così in effetti è stato, ma non subito.

Infatti, Samantha nel suo video di presentazione parla del momento in cui è stata scelta proprio Angela come tronista, che corrisponde al periodo in cui si è presentata alla redazione. Ora, a distanza di anni, il programma sceglie di darle questa grandissima opportunità. Racconta di sentirsi diversa dalle sue coetanee. Dunque, non mancheranno di certo i colpi di scena con l’arrivo della nuova tronista Samantha, che prende il posto della giovanissima Sophie.

A fianco di Giacomo e Massimiliano, la Curcio sembra voler dare filo da torcere anche ad altri protagonisti del programma, ovvero i cavaliere del Trono Over, come riportano le ultime anticipazioni! Ma ciò andrà in onda tra qualche giorno. Pertanto, oggi tocca assistere solo al video di presentazione e al suo arrivo in studio.