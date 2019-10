Uomini e Donne oggi, una sfilata sensuale: liti e discussioni per le dame

Uomini e Donne oggi Trono Over, ancora discussioni e scontri in studio

Oggi va in onda la terza parte del Trono Over a Uomini e Donne. Abbiamo lasciato dame e cavalieri, nel corso della puntata di ieri, tra discussioni e accesi scontri. In particolare, il pubblico di Canale 5 ha assistito al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che non si è concluso nel migliore dei modi. Armando Incarnato è più volte intervenuto, scatenando critiche e accuse. Non solo, Valentina M. e Paolo si sono lasciati andare a una forte lite in studio, che ha portato alla conclusione definitiva della loro frequentazione. Ebbene anche oggi tra i due non manca qualche piccolo battibecco. Gemma Galgani, intanto, dimostra di essere rimasta fortemente delusa dalla scelta presa da JeanPierre, il quale ha deciso di iniziare una nuova conoscenza. La dama torinese riserva, nella puntata di oggi, qualche piccola battuta al cavaliere, tra momenti scherzosi creati da Tina Cipollari. Maria De Filippi fa poi entrare in studio due ospiti. Stiamo parlando di Edoardo e Chiara, i quali annunciano di essere pronti a convolare a nozze.

Dopo aver superato le varie discussioni e dopo aver assistito all’annuncio di questa coppia, prende inizio la sfilata. Già durante la puntata andata in onda ieri, Maria ha rivelato ai presenti in studio che ci sarebbe stata una sfilata molto sensuale, che però vi anticipiamo che non si conclude per mancanza di tempo. A salire sulla passerella sono Gemma, Anna, Veronica e Pamela. Le prime due, dopo aver sfilato, si lasciano andare all’ennesimo battibecco. Colpi di scena, dunque, in questa nuova puntata del Trono Over.

Oggi Uomini e Donne, sfilata sensuale: Pamela ed Enzo si scontrano

La sfilata vede al centro della scena le dame, che devono mostrare tutta la loro sensualità. Ebbene il tema porta Pamela a sfilare in abbigliamento, a detta di Enzo, troppo provocante. I due, proprio su questo punto, si ritrovano protagonisti di un’accesa discussione. Stando alle ultime anticipazioni, nel corso della prossima settimana, Pamela decide di lasciare il programma insieme al cavaliere, dopo una forte lite in studio.