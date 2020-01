Uomini e Donne oggi: la delusione di Gemma, il ritorno di Armando

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani chiude la sua conoscenza con Marcello

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. In studio vedremo protagonista Armando Incarnato, il quale torna nel programma per rispondere definitivamente alle accuse di Gianni Sperti. Intanto, il pubblico di Canale 5 vedrà Gemma Galgani chiudere la sua nuova conoscenza con Marcello. La dama torinese non accetta il fatto che il cavaliere stia sentendo anche Anna e Antonella. Questo dettaglio non sta bene a Gemma, la quale vuole l’esclusiva. Di fronte a questa situazione, Gianni non perde occasione per attaccare la Tedesco, la quale pare abbia condiviso una foto sui social in cui sponsorizza il negozio di Marcello. Nel corso della puntata di oggi, Gemma lamenta in particolar modo il fatto che il cavaliere abbia detto alcune cose per poi smentirle. Non mancano ovviamente le discussioni con Tina Cipollari. Quest’ultima si scaglia, inoltre, anche contro Anna.

Al centro dello studio viene chiamato anche Samuel, il quale ha avviato una conoscenza con Antonella. Da qui parte un breve scontro tra la dama e Tina, che non perde tempo ad accusarla. Per il cavaliere arriva anche un’altra donna pronta a conoscerlo, Alessia. Impossibile non notare l’imbarazzo di Samuel e Maria De Filippi lo fa presente in studio. Continuano le discussioni tra Gemma e Tina ed ecco che torna ufficialmente Armando. Il cavaliere napoletano, ricordiamo, aveva lasciato lo studio dopo essere stato duramente accusato. Gianni Sperti si diceva certo del fatto che Incarnato avesse una relazione fuori dal programma con Jeannette.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Armando Incarnato torna in studio con Jeannette

Per provare la sua innocenza, Armando sceglie di portare in studio una grande prova, ovvero la parola di Jeannette. La ragazza ha prima parlato con la redazione, dunque sa benissimo il motivo per cui si trova in studio. I due ribadiscono, nuovamente, di non essere più una coppia ormai da tempo. Jeannette conferma, pertanto, le parole del napoletano.