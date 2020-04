Uomini e Donne oggi, Giovanna: Alessandro emoziona, Sammy spiazza

Uomini e Donne oggi: Barbara commenta Gemma, Giovanna rivede Alessandro e Sammy

Prosegue la nuova formula di Uomini e Donne con Gemma e Giovanna. La dama torinese ha già avviato delle frequentazioni con alcuni corteggiatori che hanno scelto di scriverle per conoscerla. Nel corso della puntata di oggi vedremo la Galgani prendere appunti e chiedere ai cavalieri di fare con calma, in quanto non riesce a rispondere subito a tutti. Non solo, oltre Ida e Riccardo, i telespettatori rivedranno anche Barbara De Santi. Quest’ultima prende parte alla puntata attraverso il collegamento video e dichiara di stare bene. Maria De Filippi le chiede se ha appunto notato che Gemma è alle prese con i suoi corteggiatori. La dama del Trono Over sembra far intendere che avrebbe voluto essere al posto della Galgani, per conoscere nuovi corteggiatori.

“Beata lei che li ha”, risponde Barbara quando Maria le pone la sua domanda riguardante Gemma e gli uomini che sta conoscendo. Dopo ciò, vedremo la dama torinese prendere un caffè con Giovanna, mantenendo ovviamente le distanze. Ed ecco che arriva il momento per la Abate di iniziare questo nuovo e particolare percorso nel programma. Gemma può assistere a ciò che accade alla tronista, commentando anche il comportamento dei corteggiatori. In collegamento vediamo oggi Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Questo è l’unico modo che i due ragazzi hanno per proseguire la loro conoscenza con Giovanna. La tronista ammette, intanto, di essere agitata ed emozionata di avviare questo particolare percorso con i due corteggiatori. Ma mentre Alessandro riesce a strapparle un sorriso, Sammy fa una dichiarazione che la spiazza.

Oggi Uomini e Donne, Alessandro Graziani emoziona Giovanna: Sammy però la delude

Maria manda inizialmente in onda un contributo che riassume il percorso che entrambi i corteggiatori hanno condiviso con Giovanna nel programma. Dopo di che, mostra a Sammy l’ultima esterna che la Abate ha trascorso con Alessandro. Quest’ultimo appare molto emozionato e confessa: “Da un’ora che sudo solo al pensiero di poterti rivedere guarda”. Di fronte a questa dichiarazione, Giovanna non riesce a trattenere l’emozione, ma subito dopo Sammy riesce a deluderla: “Io vorrei un attimino fare il punto della situazione, visto che ti ho promesso di dirti sempre la verità. Mi sentirei bugiardo nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni”. Il corteggiatore chiede, intanto, a Giovanna di mandargli un bacetto. La Abate, come possiamo già immaginare, non reagisce affatto bene!