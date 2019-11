Uomini e Donne oggi: lacrime amare per Gemma, Armando interviene

Uomini e Donne oggi: nuova e grande delusione per Gemma, Armando decide di intervenire

Nuove discussioni animano lo studio di Uomini e Donne oggi con la continuazione del Trono Over. Il tutto prende inizio da dove li abbiamo lasciati ieri. Continuano i litigi tra dame e cavalieri. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà scontrarsi Gennaro con Valentina, Valentina M. e Diana. Alla fine dell’accesa discussione generale tra loro, l’ultima decide di chiudere sia con Gennaro che con Moreno. Maria De Filippi nota poi che c’è qualcosa che non va tra Armando Incarnato e Veronica. Il cavaliere decide di raccontare così quanto sta accadendo tra loro. Scendendo nel dettaglio e secondo quanto rivela il napoletano, la dama non riuscirebbe ad avere fiducia in lui. La donna teme che Armando voglia conoscerla solo perché Ida l’ha rifiutato. Incarnato non riesce a capire il motivo per cui Veronica continui a pensare al suo percorso con la Platano. Dalla parte sua, la dama ammette di non ricevere le attenzioni che vorrebbe da parte del cavaliere.

Ed ecco che arriva una doccia fredda per Gemma. Al centro dello studio viene chiamato, questa volta, Juan Luis. Per lui arrivano due signore molto giovani e la Galgani vorrebbe che lui rifiutasse di farle entrare. Il cavaliere, però, dà comunque l’opportunità alle due dame di presentarsi. Alla fine, decide di far rimanere una di loro. Si accende inevitabilmente una disccusione tra lui e Gemma, a causa dell’intromissione di Tina Cipollari. La dama torinese rimane molto male di fronte alle parole di Juan Luis e così esce dallo studio in lacrime. L’uomo corre da lei per consolarla e l’opinionista torna a punzecchiare la Galgani chiedendo nuovamente la presenza del medico. A intervenire sulla questione questa volta è Armando, che prende le difese di Gemma!

Oggi Uomini e Donne: Armando difende Gemma e fa una segnalazione su Juan Luis

Armando, dopo quanto accaduto a Gemma, decide di intervenire e dire la sua. Il napoletano confessa di essere venuto a conoscenza dei presunti piani di Juan Luis. Il cavaliere, stando al racconto di Incarnato, starebbe solo usando la Galgani. Armando ammette di non voler vedere più la dama torinee soffrire, in quanto le vuole bene. Sotto accusa, Juan Luis nega ovviamente il tutto, senza alzare neppure il tono della voce.