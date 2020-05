UeD oggi: il gesto di Sirius per Pamela, scontro tra Sammy e Alessandro

Uomini e Donne oggi: Giovanna riaccoglie Sammy e Alessandro in studio, Enzo dà buca a Pamela che balla con Sirius

Non mancano gli scontri oggi a Uomini e Donne. Nel corso della puntata di mercoledì 20 maggio, Giovanna Abate riaccoglie in studio Sammy e Alessandro. La tronista continua il suo percorso all’interno del programma con i due corteggiatori, mentre su Alchimista non si hanno notizie. Probabilmente Maria De Filippi sceglierà di far entrare il corteggiatore mascherato in un altro momento, quando non saranno presenti Sammy e Alessandro. Oppure la Abate potrebbe aver deciso di chiudere già la conoscenza? Nel frattempo, vedremo la tronista discutere animatamente con Sammy, il quale dopo vari mesi torna finalmente in studio. Sin da subito, il ragazzo appare fortemente arrabbiato con Giovanna. Il motivo? Sembra che il corteggiatore non sia riuscito ad accettare il fatto che la Abate abbia scelto di permettere ad Alessandro di tornare nel programma. Ricordiamo che la scorsa settimana, Giovanna non ha potuto avere un confronto con Sammy proprio perché si ritrovava a chiarire con Graziani.

Si accende, pertanto, lo scontro tra Giovanna e Sammy a Uomini e Donne. Intanto, Maria fa scendere Alessandro, il quale cerca subito di calmare il rivale, ancora fortemente arrabbiato. Ed ecco che si gli animi si scaldano per i tre protagonisti del Trono Classico. Non mancano, dunque, scontri e discussioni oggi. Ancora al centro della scena vedremo Gemma Galgani, che con la sua conoscenza con Sirius/Nicola sta generando non poche polemiche tra i presenti in studio e il pubblico da casa. La dama torinese rivela a Maria di sentirsi continuamente attaccata da Tina Cipollari, la quale si avvicinerebbe a lei, in diverse occasioni, per prenderla in giro.

Oggi Uomini e Donne, Pamela Barretta, delusione Enzo: il gesto Sirius non infastidisce Gemma

Nel corso della puntata di oggi, secondo le ultime anticipazioni, vedremo tornare in studio Pamela Barretta. Questa volta la dama non ha un confronto con Enzo Capo. Quest’ultimo pare abbia deciso di non tornare più nel programma, tanto che Gianni e Tina sembrano ormai certi del fatto che non abbia più voglia di avere a che fare con Pamela. La dama infastidisce poi Gemma ballando con Sirius. Non sappiamo se sia la Barretta a invitare il 26enne a ballare, ma quanto accade non infastidisce la Galgani, anzi! Infatti, la dama torinese incoraggia Pamela ad andare avanti dopo la delusione con Enzo.