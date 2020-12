Uomini e Donne oggi: Roberta torna da Michele? Riccardo: due di picche

Mercoledì 2 dicembre 2020 continua ad andare in onda la registrazione dello scorso 21 novembre: in studio si accendono nuovi scontri tra dame e cavalieri

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? La puntata andata in onda ieri si è conclusa con Maria De Filippi che chiede a Roberta Di Padua di sedere al centro studio. Alle ore 14.45 il pubblico di Canale 5 ritroverà la dama pronta a raccontare come sta proseguendo la sua esperienza nel programma, in quanto continua a essere trasmessa la registrazione dello scorso 21 novembre. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Roberta svela di aver rivisto Michele! La Di Padua, però, ci tiene a precisare che questo incontro è avvenuto per volere di lui. Ma non finisce qui per la dama. Al centro dello studio siede anche Riccardo Guarnieri, il quale sta continuando a frequentare sia Roberta che Brunilde. Per quanto riguarda quest’ultima racconta di essere salito nella sua camera e di aver provato a baciarla. La dama, però, si sarebbe rifiutata di dare un bacio al cavaliere di Taranto. Infatti, tra loro ci sarebbe stato solo un bacetto sulla guancia.

Armando Incarnato, di fronte a questo racconto, non reagisce bene. Infatti, dichiara di voler chiudere la conoscenza con Brunilde. Il motivo? Già durante la scorsa settimana tra i due c’è stata una forte discussione, in quanto il cavaliere napoletano la accusava di avere sbalzi d’umore. Non solo, l’uomo aveva attaccato la dama, dicendosi convinto di aver ricevuto da lei dei messaggi ancora prima che arrivasse in trasmissione. Brunilde ha sempre negato il tutto e oggi si ritrova nuovamente al centro delle polemiche. Armando non riesce a capire come la donna abbia potuto permettere a Riccardo di salire nella sua stanza, dopo aver rifiutato due settimane fa la sua proposta.

C’è abbastanza confusione tra cavalieri e dame. Si accende anche uno scontro tra Roberta e Riccardo, in quanto la prima si infuria per quanto accaduto con Brunilde. Scendendo nel dettaglio, la Di Padua fa sapere ai presenti in studio che il Guarnieri pretendeva da lei l’esclusiva, ma lui a sua volta avrebbe potuto continuare a sentirsi e a uscire con altre dame. Non si comprende, nel corso della puntata, se Roberta decida di proseguire comunque la sua frequentazione con Riccardo o se torni sui suoi passi, dando un’altra possibilità a Michele.

Non si sa come prosegue la messa in onda della puntata di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020. Molto probabilmente siedono al centro dello studio i tronisti. In particolare, pare che Armando si dichiaria interessato a una corteggiatrice di Davide Donadei, Valeria. Quest’ultima, però, vuole proseguire il suo percorso solo con il tronista pugliese.