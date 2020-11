Uomini e Donne, Armando: presunte chat fake. Interviene Laura Frenna

A Uomini e Donne, per la prima volta, interviene da autrice Laura Frenna, sulla questione riguardante Armando Incarnato e Brumilde. Quest’ultima, scorsa settimana, si è trovata di fronte a una chiara accusa del cavaliere napoletano. Scendendo nel dettaglio, ha fatto notare che la dama l’aveva già cercato in passato, facendo insospettire un po’ tutti sul conto della donna. Oggi raccontano di essersi visti la sera subito dopo la registrazione precedente, avvenuta il giorno prima. Ma l’uscita non è andata per nulla bene! Durante questa cena, Brumilde ha attaccato Armando, convinta che abbia creato una chat fake per farla passare come una persona che non è di fronte a tutti. In effetti, la dama ha sempre negato di aver scritto a Incarnato in passato e, soprattutto, ha fatto presente che sul suo cellulare non c’è nulla che confermi ciò. Armando, però, ha reso la sua versione dei fatti convincente, consegnando alla redazione uno screenshot che riporta, appunto, la richiesta di messaggi che Brumilde gli avrebbe fatto. In quanto non si seguono sul social, per poter rispondere al messaggio della dama, Incarnato avrebbe dovuto accettare la richiesta.

Dopo la registrazione, Brumilde ha deciso di effettuare alcune ricerche, in quanto non ricorda di aver mai scritto Armando. In questo modo, avrebbe potuto sbugiardare il cavaliere napoletano. Parlando con la redazione, in particolare con Laura Frenna, la dama ha fatto sapere di aver trovato un’applicazione che permette di creare delle chat fake! Per confermare la sua versione, ha deciso di provare l’app proprio con l’ex corteggiatrice. Ed ecco che oggi Brumilde, dopo aver fatto questo racconto, chiama in causa proprio Laura. Il pubblico rimane sorpreso quando vede spuntare proprio la Frenna, la quale conferma di aver provato l’applicazione di chat fake insieme alla dama. Però, la ragazza ci tiene a precisare che non sa effettivamente se Armando abbia creato queste false prove con l’app in questione.

I telespettatori, di fronte alla presenza di Laura, vanno in tilt sui social. Chi non la segue sui social, non sa che l’ex corteggiatrice è diventata un’autrice di UeD e Temptation Island. Pertanto, fa parte della redazione. Impossibile dimenticare la sua esperienza da rivale di Giulia De Lellis. Infatti, il pubblico ha conosciuto la Frenna nello studio nel ruolo di corteggiatrice di Andrea Damante. Quest’ultimo ha portato la loro conoscenza fino alla fine, ma poi come tutti sanno ha scelto la De Lellis. Laura è stata la ‘non scelta’ dell’ex tronista e poi è entrata a far parte della redazione! È stata protagonista delle notizie gossip anche per la sua passata relazione con Paolo Ciavarro.