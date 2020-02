Uomini e Donne oggi, un cavaliere contro tutti: “Un’attrazione fatale”

Uomini e Donne oggi, Marcello e Simonetta contro tutti: la dama difende il cavaliere dalle accuse

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne con i protagonisti del Trono Over. Dopo aver chiuso la parentesi legata a Barbara De Santi, si torna a parlare della conoscenza di Marcello e Simonetta. Nessuno dei presenti in studio sembra credere all’interesse che la dama dichiara di provare nei confronti del cavaliere. Quest’ultimo, ricordiamo, è arrivato nel programma per conoscere Gemma Galgani. Dopo aver messo la parola fine alla frequentazione con la dama torinese, Marcello ha poi iniziato altre conoscenze. Quella che ha intrapreso con Barbara, che si è conclusa dopo pochissimo tempo, aveva già causato non poche polemiche. Ora a provocare molti dubbi è la sua frequentazione con Simonetta. Sembra proprio che le cose tra i due procedano abbastanza bene, sebbene siano usciti insieme poche volte. Da parte di entrambi ci sarebbe una certa chimica, ma i presenti in studio non credono a tutto questo. In particolare, Gianni Sperti ribadisce di avere ancora dei dubbi sull’interesse che Simonetta dichiara di provare nei confronti di Marcello.

La conoscenza con Barbara non si è sicuramente conclusa nel migliore dei modi, mentre con Simonetta il tutto sembra procedere a gonfie vele. A scagliarsi contro il cavaliere oggi ci pensano Valentina Autiero, Gemma, Anna Tedesco e Antonella. Simonetta, però, ci tiene a prendere immediatamente le difese dell’uomo: “Io che lo sto conoscendo posso dire che non è come lo state facendo passare”. E mentre la dama difende il cavaliere andando contro tutti, Antonella ammette di avere l’impressione che l’uomo stia utilizzando un ‘disco’ che si ripete un po’ con tutte. Nonostante ciò, la donna rivela di aver preso un pensierino per Marcello e si reca dietro le quinte per prenderlo.

Oggi Uomini e Donne puntata Trono Over: arrivano due dame per Marcello

La situazione diventa sempre più complicata per Marcello oggi a Uomini e Donne, quando arrivano in studio due nuove dame per conoscerlo. La prima, Melania, ammette di voler frequentare il cavaliere poiché le piace tantissimo. Ovviamente Tina Cipollari ironizza su quanto sta accadendo: “Un’attrazione fatale proprio”. Nessuno sembra credere che questo possa essere possibile, anche perché tutte e due le dame sono molto più giovani di Marcello.