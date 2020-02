Trono Over, Barbara lancia scarpe e mangia biscotti a terra: “Pericolosa” (Video)

Barbara De Santi, al Trono Over volano scarpe e biscotti: la Dama nervosa con Marcello Michisanti e Mattia Ciardo

Al Trono Over oggi è stato tutto un Barbara De Santi show verso la fine della puntata. La Dama di Uomini e Donne ha evidentemente perso la pazienza con Marcello Michisanti perché non riteneva giusto che lui la snobbasse o ne parlasse male solo dopo la decisione di lei di mettere un punto alla loro conoscenza. In realtà Barbara era anche abbastanza nervosa per via del confronto con Mattia Ciardo che – come ben sapete – non la sopporta proprio più: una parola tira l’altra, Marcello ha dato ragione a lui sul carattere difficile della Dama, e il peggio è accaduto. Facciamo riferimento al titolo ovviamente.

Trono Over, Barbara scatenata con Marcello: interviene anche Armando Incarnato

Sì, per chi se lo fosse perso e non avesse neanche letto le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne di oggi la De Santi ha davvero lanciato un biscotto contro Marcello per poi tirargli contro anche una scarpa quando lui ha continuato a prenderla in giro. Visibilmente sorpreso, il Cavaliere l’ha definita “pericolosa” e chissà cos’altro avrà pensato quando ha visto Barbara reagire male anche all’intervento di Armando Incarnato: pure quest’ultimo infatti le si è avvicinato, forse per calmarla, e lei lo stava per prendere comunque a scarpate senza pensarci due volte. Il video lo trovate qui anche se non si vede Armando (per quello dovete andare sul sito di Witty Tv):

Uomini e Donne Over, il pubblico contro Barbara: cosa non è piaciuto

“Io sono scomoda e falsa perché vi smaschero uno alla volta!”, ha urlato a un certo punto Barbara che, non contenta delle critiche di Gianni Sperti sullo spreco del cibo, ha preso il biscotto buttato a terra e lo ha mangiato. Nel Web c’è chi ha giudicato la scena semplicemente trash – in effetti, presa così, è molto divertente – e chi invece ha gridato allo scandalo: se lo avesse fatto un uomo – ha fatto notare ad esempio qualcuno – avrebbero già parlato di violenza e tirato in ballo questioni più serie. Internet insomma si è spaccato in due, mentre Barbara si mostra tranquillissima su Instagram pubblicando storie che non hanno niente a che vedere con questo momento della puntata.