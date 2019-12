Uomini e Donne oggi: Juan Luis nei guai e Gemma si dispera

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani sempre più sospettosa su Juan Luis, Armando porta le prove

Torna oggi in onda a Uomini e Donne il Trono Over. Una nuova puntata ricca di colpi di scena, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese si ritrova di fronte ad alcune segnalazioni davvero molto forti sul suo Juan Luis. Questa volta, però, a confermare il tutto ci sono le prove. Ma prima di ciò, Gemma racconta di aver dormito insieme al cavaliere, ma non è accaduto nulla tra loro. A quanto pare, l’uomo si sarebbe addormentato. Non solo, la Galgani svela che il cavaliere sarebbe addirittura rimasto vestito. Di fronte a questa situazione, la dama torinese non sarebbe riuscita a prendere sonno, tanto da restare sveglia fino alle 5 di mattino a chiedersi il motivo per cui non è ancora scattato nulla di importante. A questo punto, interviene Armando Incarnato, il quale più volte ha dichiarato di non essere per nulla convinto dell’interesse che Juan Luis afferma di provare nei confronti di Gemma. Questa volta, il napoletano ha qualcosa da mostrare a Tina e Gianni.

Armando fa leggere ai due opinionisti i messaggi che sua sorella si sarebbe scambiata con Juan Luis. Pare che il cavaliere abbia contattato la donna, facendo addirittura il cascamorto. Non solo, Incarnato racconta che l’uomo avrebbe cercato anche di allungare le mani su sua sorella mentre ballavano. Lei lo avrebbe rifiutato e poi avrebbe anche scelto di non vederlo e di non sentirlo più. Juan Luis avrebbe poi riprovato a contattarla, senza però ottenere il risultato sperato. In studio il cavaliere oggi cerca di difendersi dalle accuse di Armando, affermando che si trattavano di messaggi scambiati in amicizia. Ma il napoletano non ci sta e fa riferimento anche alla famosa ‘signora di Firenze’, che Juan Luis definisce un’amica.

Oggi Uomini e Donne: Juan Luis con le spalle al muro, neppure sembra credergli

Quelle sulla conversazione con la sorella non è l’unica prova che Armando oggi porta in studio. Incarnato ammette di avere le prove che andrebbero a confermare che Juan Luis si è auto-invitato a casa della sua amica di Firenze. A questo punto, Gianni dichiara apertamente di non riuscire più a credere al cavaliere, visto che ha anche fatto una serata venerdì scorso. Si mette male, dunque, per Gemma la conoscenza con Juan Luis, a cui nessuno sembra più credere. La Galgani cade nella disperazione e non riesce neppure a trattenere le lacrime.