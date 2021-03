Uomini e Donne oggi, Gemma dice addio a Cataldo: la reazione spiazza

Dopo la sfilata oggi a Uomini e Donne spazio a Gemma Galgani. Sulla passerella la dama torinese ha dato il meglio di sé, sorprendendo ancora una volta tutti. Interpretando Charlize Theron, mettendo in scena la pubblicità di J’adore Dior, Gemma è spuntata da una vasca da bagno contenente palloncini dorati. Nel corso della puntata di mercoledì 17 marzo 2021, la Galgani viene invitata da Maria De Filippi al centro dello studio. Racconta di essere uscita, la sera precedente, con Cataldo. Da parte sua, però, c’è stato imbarazzo, tanto che decide di chiudere la conoscenza. Il cavaliere, invece, confessa di essere stato bene. Non solo, si dice anche pronto a lasciare il programma insieme a lei.

Durante questo confronto dice la sua Maurizio il poeta, che interviene per lanciare accuse e critiche a Gemma. A detta sua, la dama ha provato interesse a causa del suo modo di porsi in determinate situazioni. Cataldo continua a sperarci e chiede di rimanere nel parterre maschile. Gianni Sperti non vede di buon occhio questa sua richiesta e lo accusa di voler corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità. A questo punto, controbatte affermando di essere disposto a rimanere in trasmissione nel caso in cui la Galgani in futuro cambiasse idea. Ma la dama di Torino spegne ogni speranza di Cataldo, certa che questo non potrebbe mai accadere.

Le anticipazioni della puntata di oggi segnalano che, di fronte al rifiuto definitivo da parte di Gemma, il cavaliere si ritrova a lasciare lo studio e così anche il programma. Subito dopo dovrebbe essere il turno di Massimiliano Mollicone, che racconta di essere uscito con Vanessa. Il giovane tronista appare soddisfatto dell’esterna17, in quanto la corteggiatrice è riuscita ad aprirsi ancora con lui. Inoltre, ci tiene a precisare che si trova molto bene in sua compagnia. Come già aveva dichiarato qualche puntata fa, Massimiliano si sente responsabile della serenità di Vanessa, che ha un passato difficile.

Lei stessa ne ha parlato durante una delle prime esterne con il tronista. Il pubblico, però, non ha avuto modo di ascoltare tutto il suo racconto, poiché la redazione ha preferito tagliare questa parte del filmato.