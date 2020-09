Uomini e Donne oggi: tutti contro Armando, Tina furiosa

Uomini e Donne oggi prosegue da dove la puntata si è conclusa nel pomeriggio di ieri. Il pubblico di Canale 5 ha visto al centro della scena, come sempre, Gemma Galgani. La dama torinese sta proseguendo la sua conoscenza con Paolo e in studio si è scambiata qualche attacco con Nicola Vivarelli, dimostrando di essere ancora abbastanza gelosa. Il giovane cavaliere sarebbe dovuto uscire insieme a Valentina Autiero, ma ha scelto di evitare questa esterna. Non solo, Sirius ha anche rifiutato di conoscere quattro ragazze che sono giunte nel programma per conoscerlo. Esteticamente le giovani non hanno colpito l’interesse di Nicola. Nel corso della puntata di oggi, i telespettatori vedranno protagonista Armando Incarnato. Quest’ultimo viene attaccato da tutti al centro dello studio. Il cavaliere napoletano viene duramente accusato quando annuncia di aver chiuso la frequentazione con la dama che stava conoscendo. A scagliarsi contro Armando ci pensa Tina Cipollari, la quale è sempre più convinta del suo pensiero!

Uomini e Donne oggi: Armando Incarnato duramente attaccato in studio, puntata difficile per il napoletano

Una puntata difficile per Armando Incarnato, il quale viene fortemente criticato dai presenti in studio. Dopo aver messo fine alla sua frequentazione con una dama, il cavaliere napoletano riceve non pochi attacchi. In particolare, Tina Cipollari fa presente che le frequentazioni di Armando hanno sempre lo stesso finale. A detta dell’opinionista, in realtà Armando non sarebbe poi così interessato a trovare l’amore all’interno della trasmissione. Il pubblico presente in studio approva il commento di Tina, applaudendo convinto. Momenti complicati per il cavaliere napoletano, che tenta di spiegare i motivi per cui ha deciso di interrompere questa nuova frequentazione.

Oggi Uomini e Donne, Valentina Autiero: dopo la delusione di Nicola arriva un nuovo corteggiatore

Spazio anche a Valentina Autiero, durante la puntata di oggi. La dama viene informata della presenza di un ragazzo di 26 anni, giunto nel programma per conoscerla. La donna non si tira indietro e decide di non rifiutarlo. In questi giorni si è ritrovata nuovamente a vivere una forte delusione, a causa della scelta presa da Nicola Vivarelli. Quest’ultimo, nella serata di ieri, è stato attaccato da Ida Platano, che ha preso le difese della sua cara amica Gemma Galgani.