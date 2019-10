Uomini e Donne oggi: Riccardo “irresistibile”, Armando amareggiato

Uomini e Donne oggi Trono Over: Riccardo protagonista della sfilata, Armando non vi partecipa

Oggi a Uomini e Donne va in onda una puntata del Trono Over, che vede protagonisti il parterre maschile. Si tratta della continuazione di ieri, pertanto si riprende da Gemma Galgani che si lascia andare con il gioco della mela in compagnia di Jean Pierre. Un momento divertente per i telespettatori, che hanno visto mettersi in gioco anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ed è ancora quest’ultimo, oggi, ad attirare l’attenzione. Maria De Filippi fa iniziare la sfilata, a cui prendono parte gli uomini. Uomo seducente è il tema di cui devono tener conto le dame presenti in studio, che danno il loro voto. Ad colpire l’interesse delle presenti in studio è proprio Riccardo, che sfoggia un fisico da paura. Ida gli dà dieci e quando lo vede togliersi la maglietta lo guarda sorridente. Finalmente la Platano ha ricevuto la dichiarazione d’amore che tanto attendeva. La sua reazione, però, non è stata quella tanto attesa. Infatti, la dama ha ammesso di avere ancora molta paura di tornare a soffrire.

Nel corso della puntata in onda oggi, intanto, Riccardo discute con una dama che gli dà come voto 3. Il cavaliere non crede che la votazione fatta dalla donna sia adeguata, ma poi lascia perdere. Subito dopo, Roberta fa notare invece che Armando Incarnato è rimasto seduto al suo posto e non ha preso parte alla sfilata. La dama si scaglia contro l’uomo, accendendo un nuovo scontro in studio. Lui appare molto deluso per quanto accaduto poco prima tra Riccardo e Ida. Armando si dice convinto del fatto che la Platano l’abbia solo usato. Naturalmente, la dama smentisce, ma non basta per calmare Incarnato, il quale si rifiuta addirittura di partecipare a questa sfilata.

Oggi Uomini e Donne: Armando decide di partecipare alla sfilata, ma non mancano gli scontri

Il pubblico chiede con insistenza ad Armando di partecipare alla sfilata, come i suoi colleghi. Alla fine, il cavaliere decide di prendere parte al gioco. Incarnato deve anche affrontare la furia di un’altra donna: Barbara De Santi. Quest’ultima, ancora una volta, lo accusa e tra loro si accende l’ennesima discussione. Alla sfilata partecipa anche Enzo, ma non viene conclusa per mancanza di tempo.