Uomini e Donne oggi: la forte confessione di Beatrice, sorpresa per Maria

I tre tronisti in studio sorprendono la padrona di casa in occasione del suo compleanno; subito dopo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un’importante dichiarazione della corteggiatrice

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, con Uomini e Donne. La puntata inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Maria De Filippi fa scendere i tronisti in studio e riceve una graditissima sorpresa. Il giorno in cui è avvenuta la registrazione, lo scorso 5 dicembre, la conduttrice compiva gli anni. Dunque, in occasione del suo compleanno oggi Davide Donadei, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis le regalano dei fiori. Una sorpresa inaspettata per la padrona di casa. Al centro dello studio il pubblico di Canale 5 pare ritroveranno Davide, il quale è uscito in esterna con Beatrice Buonocore. Nel corso di questa uscita, come sarà possibile vedere dalla clip che Maria manda in onda, è accaduto qualcosa di davvero importante.

La corteggiatrice ha deciso di dedicare un video a Donadei, nel quale si è dichiarata apertamente a lui. Infatti, Beatrice ha ammesso di essersi innamorata di Davide! Un momento speciale per il tronista, che non ha potuto non accogliere con felicità questa dichiarazione d’amore. Donadei è uscito anche con Chiara, la quale l’ha portato a casa sua per fare colazione con una torta che ha preparato sua mamma. Davide confessa oggi, però, di essere in grande difficoltà: quando esce con una di loro pensa che possa essere la scelta, quando poi vede l’altra pensa la stessa cosa.

Davide fa notare che entrambe sono brave ragazze, con dei sani principi. Come lui stesso aveva dichiarato in una recente intervista sul Magazine del programma, ancora la scelta potrebbe essere lontana. Intanto, Sophie è uscita sia con Giorgio che con Matteo. Il primo è andato a casa di lei, dove ha portato un albero di Natale da addobbare insieme. Con Giorgio, invece, la tronista ha trascorso l’esterna in studio. Hanno mangiato un dolce fatto da lui, ma sono improvvisamente sono stati interrotti da Antonio, il quale ha bisogno di parlare con la Codegoni.

Inizialmente Sophie non ha accettato di vederlo, per poi cambiare idea. La giovane tronista ha scelto di parlargli e ha ricevuto una bella dichiarazione d’amore. Antonio ha ammesso di essersi innamorato di lei! Giorgio, nel frattempo, ha atteso un po’, ma poi ha deciso di andare via. In studio tutti e tre discutono su quanto accaduto. Non solo, la Codegoni si ritrova a litigare anche con Matteo, il quale le lancia delle accuse.