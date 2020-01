Uomini e Donne oggi: ancora polemiche su Armando, Maria interviene

Uomini e Donne oggi, una nuova sfilata: Armando finisce di nuovo sotto accusa

Continua ad andare in onda il Trono Over a Uomini e Donne. Oggi nel noto programma di Maria De Filippi assisteremo a un momento complicato per Armando Incarnato, atteso dal pubblico di Canale 5 ormai da qualche giorno. Prima, però, continueremo ad assistere al percorso di Barbara De Santi, che ha avviato una conoscenza con Mattia. Tra i due vedremo un’accesa discussione, quando il cavaliere ammette di non essersi fatto sentire frequentemente per evitare le sue polemiche. Lo scontro si conclude con entrambi che decidono di chiudere così la loro conoscenza. Dopo questa discussione, Maria dà inizio alla nuova sfilata delle dame ‘Nuotare in vista’. Inizialmente Tina e Gianni si chiedono come Gemma Galgani attraverserà la passerella. A sfidare la dama di Torino è Anna Tedesco, mentre Roberta Di Padua la vedremo contro Veronica Ursida. Quest’ultima riesce ad attirare l’attenzione su di sé, con un lungo ed elegante vestito rosso. Ed è proprio lei a vincere questa sfida.

Valentina Autiero, però, non ci sta. Oggi a Uomini e Donne, la dama si scaglia contro gli uomini presenti in studio, definendoli troppo scontati. A detta sua, i cavalieri si lascerebbero ammaliare solo da un bel corpo e non dall’outfit. Ed ecco che i telespettatori vedranno nuovamente al centro della scena Armando. Maria gli fa presente che Gianni, Barbara e Veronica hanno sempre ipotizzato la presenza di una fidanzata fuori dal programma. Naturalmente, Incarnato si difende dalle accuse e nega di avere una relazione già avviata. Il cavaliere napoletano oggi viene messo alle strette e la situazione per lui diventa sempre più complicata da gestire.

Oggi Uomini e Donne: Maria interviene sulla questione riguardante Armando

Ieri abbiamo visto Armando avere già delle accese discussioni, sia con Roberta che con Gianni. Ora la sua presunta relazione segreta viene utilizzata come una vera e propria accusa nei suoi confronti. Maria non può non intervenire sull’argomento e chiedere spiegazioni a Incarnato. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere napoletano non si dà per vinto.