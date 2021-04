Uomini e Donne oggi: Gemma e Nicola, Samantha tra Alessio e Bohdan

By

Cosa accade oggi nello studio di Uomini e Donne? Nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo 2021 dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 4 aprile. In questi ultimi mesi, le anticipazioni delle varie puntate non riportano nel dettaglio tutto ciò che succede all’interno dello studio di Canale 5. Infatti, c’è l’ipotesi che oggi venga trasmessa l’ultima parte della registrazione avvenuta lo scorso 3 aprile. In questo caso, i telespettatori ritroveranno al centro dello studio Samantha Curcio, la quale aveva chiesto a Maria De Filippi se avrebbe avuto modo di vedere i suoi corteggiatori.

Pertanto, questo pomeriggio la tronista potrebbe raccontare come sta proseguendo il suo percorso. In particolare, alla sua corte vi sono Bohdan, il quale è stato un ex tentatore di Temptation Island Vip, e Alessio. Il prima sembra aver, sin sa subito, conquistato la sua attenzione, sebbene sia arrivato a percorso già iniziato. Nel frattempo, Samantha continua a conoscere Alessio, con il quale più volte ci sono state delle discussioni. Nelle passate puntate, la Curcio ha mostrato i suoi dubbi su una eventuale relazione fuori dal programma con il corteggiatore.

Nonostante tra loro le esterne procedano bene, Samantha teme che, una volta fuori, non riescano a trovarsi. Il motivo? La tronista ha più volte fatto notare che Alessio non ha mai dovuto rimboccarsi le maniche per risolvere dei problemi economici, a differenza sua. Pertanto, oggi potrebbero riaccendersi nuove discussioni tra loro.

Nel caso in cui andasse in onda la prima parte della registrazione del 4 aprile, a Uomini e Donne torna al centro della scena Gemma Galgani. Quest’ultima pare riveda ancora Nicola Vivarelli. Cosa sta accadendo tra loro? Il giovanissimo cavaliere ha già affermato che da parte sua c’è solo un’amicizia. Ma la dama torinese si è mostrata propensa a riprendere una frequentazione amorosa con lui.

Gemma, però, ha anche dichiarato di accettare la decisione di Nicola e di non essere intenzionata a intraprendere con lui una relazione amorosa. Le anticipazioni segnalano che la Galgani si ritrova nuovamente al centro dello studio con il Vivarelli. Dunque, sembra proprio che i due continuino a incontrarsi dopo le registrazioni.

Intanto, va anche precisato che Nicola non ha ancora avviato alcuna conoscenza all’interno del programma in queste ultime settimane, ovvero da quando ha fatto il suo ritorno in studio. Interviene spesso nelle questioni riguardanti Gemma o Armando Incarnato.