Uomini e Donne oggi, tensioni e liti in studio: un cavaliere in difficoltà

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani discute con Jean Pierre, Simone in una situazione difficile

Oggi a Uomini e Donne il pubblico di Canale 5 assisterà alla continuazione del Trono Over. In particolare, nuove discussioni riescono a creare molta tensione in studio. Nel corso della puntata in onda ieri abbiamo visto al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ammettono di avere ancora problemi di coppia da affrontare e si ritrovano anche a discutere animatamente con Armando Incarnato. Non solo, le tensioni sono aumentate in studio con il confronto tra Gennaro e Valentina, i quali hanno messo la parola fine alla loro conoscenza. La puntata di oggi prende inizio proprio da qui e al centro dello studio viene invitato Jean Pierre. Il cavaliere sta continuando la conoscenza con due dame e non può mancare qualche battibecco con Gemma Galgani. Quest’ultima non riesce a trattenersi, dopo la delusione della settimana precedente, e scoppia così una piccola discussione. A chiedere il parere della dama torinese è Tina Cipollari, curiosa di sapere come si sente la donna di fronte al percorso di Jean Pierre.

Dalla domanda di Tina nasce inevitabilmente un piccolo scontro tra il cavaliere e Gemma. Tanta rabbia da parte di entrambi e, in particolare, la Galgani sembra ammettere di essere rimasta molto male. Ma questi non sono gli unici momenti di tensione a cui assisteremo domani pomeriggio. Come sappiamo il Trono Over riesce sempre a sorprendere i telespettatori di Canale 5. Maria De Filippi, subito dopo Jean Pierre, chiama Simone al centro dello studio. Il giovane cavaliere sta portando avanti un percorso con ben tre dame. Ogni settimana si ritrova a dover discutere animatamente con tutte e tre le donne: Valentina, Valentina F. e Veronica.

Oggi Uomini e Donne: Simone vede le tre dame unite contro di lui

Continua il percorso di Simone nel programma, che manda avanti le sue frequentazioni con Valentina, Valentina F. e Veronica. Anche questa volta, il cavaliere deve dare delle spiegazioni a ognuna di loro. Ancora tensioni per l’uomo, che vede tutte e tre le dame rivoltarsi contro di lui. In particolare, a discutere animatamente con Simone è Valentina F., che mostra tutta la sua delusione.