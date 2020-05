UeD oggi: Sirius delude Gemma, Alessandro torna ma non per Giovanna

Uomini e Donne oggi: Alessandro Graziani torna in studio ma non per Giovanna Abate

Nel corso della puntata di Uomini e Donne oggi assisteremo a vari colpi di scena. Non solo, Alessandro Graziani torna in studio, ma pare che Alchimista voglia finalmente svelare la sua identità a Giovanna Abate. La puntata prende inizio con Veronica e Giovanni, i quali raccontano di aver trascorso due ore insieme. Il tempo è passato velocemente, in quanto si sono trovati davvero bene. Lui ammette di voler vivere una storia importante, ma soprattutto confessa di avere intenzione di costruirsi una famiglia. Un cavaliere, però, arriva nel programma proprio per conoscere Veronica, la quale non sa come comportarsi. Al centro dello studio oggi siedono anche Alessandro S. e Patrizia. I due rivelano che la loro conoscenza sta procedendo bene. Ed ecco che Maria De Filippi annuncia a Giovanna che Alessandro oggi è presente, ma perché tre dame del Trono Over vorrebbero conoscerlo!

La tronista resta senza parole di fronte alla notizia, mentre Graziani scende le scale per sedersi di fronte alle signore che hanno chiesto di lui in questi giorni. Non finisce qui per Giovanna. La Abate esce dallo studio per poter finalmente vedere il volto di Alchimista. La conduttrice fa sapere alla tronista che il corteggiatore mascherato ha intenzione di rivelarle la sua identità. Non sappiamo ancora se realmente il ragazzo sia pronto a mostrare il suo volto a Giovanna. Nel frattempo, tornano in studio anche Pamela ed Enzo. Quest’ultimo mostra a tutti i presenti e al pubblico delle immagini che riprendono la Barretta ballare insieme ad Armando Incarnato. Pare che il cavaliere non sia, dunque, intenzionato a tornare insieme a Pamela dopo il confronto della scorsa settimana.

Oggi Uomini e Donne: Sirius riesce a deludere Gemma Galgani

Duro colpo per Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne. La dama torinese si ritrova, nuovamente, di fronte a una sorpresa inaspettata. Valentina Autiero, in questi giorni, ha chiesto il numero di Sirius/Nicola. La donna ribadisce di trovare il corteggiatore un bel ragazzo. Non solo, ammette che spesso i loro sguardi si incrociano. Sirius appare imbarazzato e, allo stesso tempo, felice di fronte ai complimenti della dama. Ma Gemma non ci sta e fa notare tutta la sua disapprovazione.