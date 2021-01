Uomini e Donne oggi, Maurizio ha l’amante? Gemma delusa, Tina dubita

La puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 29 dicembre. Durante la pausa natalizia, il programma ha continuato a registrare le varie puntate e questa rappresenta la prima registrazione dopo la festa di Natale. Cosa accade dunque oggi in studio? Come sempre, la puntata inizia con Gemma Galgani. La dama torinese scende al centro dello studio e racconta come sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. Le notizie che riporta non sono poi così positive. Infatti, Gemma rivela ai presenti di non aver trascorso le festività con il cavaliere, come avrebbe voluto. Non solo, fa sapere di averlo anche sentito poco al telefono.

I due da poco hanno annunciato che hanno deciso di lasciarsi andare alla passione e la Galgani ha sempre fatto notare che Maurizio è una persona molto presente nella sua vita. Eppure le festività natalizie hanno allontanato la dama e il cavaliere. Gemma continua con il suo racconto ed entra nel dettaglio: pare che lo scorso 26 dicembre lui abbia spento il cellulare e si sia rifatto vivo con lei solo il giorno dopo. Ma qual è il motivo per cui Maurizio ha deciso di allontanarsi improvvisamente da Gemma proprio quando tutto andava bene? A dare fare un’ipotesi al riguardo ci pensa Tina Cipollari.

L’opinionista ammette di avere dei sospetti su Maurizio: potrebbe avere un’amante. Ovviamente di fronte a questa affermazione, il cavaliere nega. A questo punto, però, Tina decide di provocarlo consigliandogli di trascorrere il Capodanno insieme a Gemma. La Cipollari vuole, inoltre, sapere dove, come e quando i due vorrebbero passare questa festività. Sia la Galgani che Maurizio non danno soddisfazione a Tina. Gemma afferma di non voler prendere alcuna iniziativa questa volta, in quanto attende che il cavaliere faccia un passo verso di lei.

Secondo le anticipazioni, Maurizio promette poi a Gemma che ne avrebbero parlato subito dopo la registrazione. Nel corso della puntata che va in onda oggi potrebbero entrare in studio due vecchie conoscenze del programma: Jara e Nicola. I due si sono conosciuti all’interno dello studio, dove ora annunciano di essere in attesa del secondo figlio!