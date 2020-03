Uomini e Donne oggi: studio quasi vuoto, Gemma in lacrime

Uomini e Donne oggi, il programma adotta alcune misure di sicurezza: Gemma Galgani presente in studio scoppia in lacrime

Una puntata particolare quella che va in onda oggi a Uomini e Donne. A intrattenere il pubblico di Canale 5 ci pensano dame e cavalieri del Trono Over, ma non tutti i protagonisti del programma sono presenti in studio. Infatti, vi anticipiamo che la trasmissione ha deciso, ovviamente, di adottare alcune misure di sicurezza imposte dal governo in queste settimane. Per rallentare il contagio del Coronavirus, è necessario mantenere la distanza di un metro con le altre persone. E proprio per tale motivo, i posti in studio sono abbastanza limitati e non tutti i protagonisti sono seduti nelle loro postazioni. La trasmissione non prevede più i balli tra dame e cavalieri e le sedie sono posizionate lontane l’una dall’altra. Ricordiamo che la puntata è stata registrata domenica 8 marzo, quando l’Italia non era ancora tutta zona rossa. Pertanto, sono presenti in studio dame e cavalieri provenienti da diverse città italiane. Tra questi troviamo Gemma, Veronica, Armando, Anna, Valentina A. e Andrea.

Barbara De Santi e Rosario, invece, prendono parte alla puntata collegandosi da casa. Come sempre, vedremo inizialmente al centro della scena la Galgani. Maria De Filippi fa sapere che la dama torinese è un po’ triste, in quanto non sta ricevendo corteggiatori in questo periodo. Gemma scoppia in lacrime e Tina Cipollari approfitta della situazione per attaccarla. La Galgani non riesce a comprendere come l’opinionista non riesca a essere sensibile di fronte a determinate situazioni e, ovviamente, scoppia un nuovo scontro tra loro. Vi anticipiamo che oggi va in onda una nuova sfilata per le dame del Trono Over: Solo per i tuoi occhi, in attesa di trovarli.

Oggi Uomini e Donne: Barbara in collegamento video, Veronica fa una confessione su Andrea

Non manca qualche battibecco tra Gemma e Barbara, mentre Valentina rivela che ha davvero iniziato una conoscenza con Andrea. A questo punto, Veronica fa una confessione sul cavaliere: durante il weekend di San Valentino sarebbe andato al mare con una ragazza. Non solo, secondo il racconto della Ursida, Andrea si sarebbe anche scambiato dei baci con questa donna. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che Armando chiede scusa a Veronica, dopo quanto accaduto la scorsa settimana.