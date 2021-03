Uomini e Donne oggi: dissapori in studio e nuove esterne

Nuovo appuntamento con i partecipanti del programma di Maria De Filippi, in cui non mancano i toni accesi e le novità

Oggi, mercoledì 10 marzo 2021, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Cosa accade nello studio di Canale 5? Il pubblico dovrebbe assistere alla terza e ultima parte della registrazione dello scorso 24 febbraio. Ieri l’appuntamento si è concluso con Gemma Galgani, che si è mostrata infastidita da alcuni atteggiamenti, a detta sua troppo spinti, di Cataldo. Non sono mancate le critiche in questa circostanza. Ed ecco che dopo la dama torinese, dovrebbe toccare sedersi al centro dello studio a Luca. Quest’ultimo sta continuando a conoscere Angela, Elisabetta e Federica. La prima fa sapere che ci sono stati dei baci appassionati e ammette che da parte sua c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Intanto, il cavaliere si è trovato bene anche con Federica, sebbene non sia scattato ancora nulla. Inoltre, rivela che proprio questa sera dovrebbe uscire con Elisabetta. A questo punto, Maria De Filippi chiede ad Angela cosa ne pensa di questa situazione. La dama confessa che un po’ le scoccia il fatto che lui esca con altre donne, ma lo accetta. Intanto, Elisabetta sta uscendo con Alessandro, il quale sta continuando a conoscere Maria Tona. Proprio lui propone a Elisabetta di uscire insieme dopo la puntata. La ragazza, però, rifiuta la proposta in quanto preferisce uscire con Luca.

Alessandro allora punta sull’interesse di Maria, che fa notare di non voler essere la seconda scelta. Pertanto, si apre una nuova discussione. Dopo la scelta di ieri di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la puntata di oggi prosegue con Massimiliano. Il giovane tronista racconta di essere uscito con Costanza, con cui si è aperto molto. Alla corteggiatrice, durante l’esterna, ha raccontato i duri momenti che ha vissuto a causa della malattia della sorella.

Sebbene non sia il suo prototipo esteticamente, Massimiliano rivela di essersi trovato bene con Costanza. Oggi fa scendere cinque ragazze nuove. Nel frattempo, interviene Vanessa, la quale vuole sapere il motivo per cui non l’ha portata in esterna. Il tronista ammette che voleva darle l’opportunità di capire se avrebbe sentito la sua mancanza e così è stato.