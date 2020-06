Uomini e Donne oggi non va in onda: quando tornerà il programma

Uomini e Donne oggi non va in onda: il programma di Maria De Filippi va in vacanza

Oggi, mercoledì 10 giugno 2020, Uomini e Donne non va in onda. Il programma di Maria De Filippi va in vacanza, dopo le scelte di Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. I tre tronisti hanno così concluso la loro esperienza all’interno della trasmissione. Un lieto fine sperato, non solo dagli stessi protagonisti del Trono Classico, ma anche dal pubblico di Canale 5. Mentre Giovanna ha lasciato il programma insieme a Sammy Hassan, Carlo ha fatto una graditissima sorpresa a Cecilia Zagarrigo. Il tronista ha sorpreso la sua corteggiatrice, con cui ora sembra tutto procedere a gonfie vele. Stesso discorso vale per Sara, la quale ha scelto di iniziare una relazione con Sonny Di Meo. Ed ecco che proprio così questa particolare edizione è giunta al termine. Da oggi Maria e i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over non faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per un po’ di tempo. Ma quando tornerà in onda Uomini e Donne?

Non è stata ancora annunciata la data precisa, ma molto probabilmente la nuova edizione riprenderà il prossimo mese di settembre subito dopo l’estate. Nel frattempo, a intrattenere il pubblico ci penseranno Temptation Island e Temptation Island Vip. Il primo dovrebbe iniziare la messa in onda nel prossimo mese di luglio. Invece la versione Vip del reality delle tentazioni, solitamente, torna a fine estate. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le date ufficiali di queste trasmissioni. Intanto, molti telespettatori sono curiosi di sapere come procederà la frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius/Nicola. Non solo, c’è anche grande attesa per quanto riguarda i nuovi tronisti.

Uomini e Donne, in attesa della nuova edizione: futuri tronisti e la conoscenza tra Gemma e Nicola

E mentre attendiamo di scoprire come procederà la conoscenza tra Gemma e Nicola, il pubblico inizia già a fare qualche ipotesi sui futuri tronisti. Sappiamo bene che la redazione spesso dà la possibilità alle ‘non scelte’ di continuare a cercare l’amore nel programma. Pertanto, nella prossima edizione, sul Trono potrebbero sedere volti come Matteo Guidetti o Alchimista/Davide Basolo. In ogni caso bisognerà attendere settembre per scoprire cosa accadrà. Nel frattempo, prende il posto del programma la nuova soap turca, DayDreamer – Le ali del sogno, alle ore 14.45.