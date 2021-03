Uomini e Donne oggi, Gemma e Cataldo: avances spinte, lei fuori di sé

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne martedì 9 marzo 2021. La puntata di oggi pomeriggio corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 24 febbraio. Cosa accade nello studio di Canale 5? Dopo la sfilata dei cavalieri, al centro dello studio, secondo le anticipazioni, dovrebbe sedersi Gemma Galgani. Il percorso della dama torinese non sta proseguendo nel migliore dei modi e oggi palesa i suoi dubbi sulla sua nuova conoscenza con Cataldo. Quest’ultimo è arrivato nel programma di Maria De Filippi proprio per conoscere Gemma, con cui c’è stata una seconda uscita. La dama ha invitato il nuovo arrivato a mangiare a casa sua. In seguito hanno trascorso il tempo insieme sul divano, dove lui avrebbe mostrato degli atteggiamenti un po’ troppo spinti.

La stessa Galgani fa sapere che più volte Cataldo si è avvicinato a lei, appoggiando anche la testa sulle sue gambe. E pare che la dama torinese non abbia per nulla apprezzato questi suoi gesti, tanto che l’ha respinto più volte. Inoltre, il cavaliere avrebbe insistito per dormire a casa sua sul divano, ricevendo però un altro rifiuto. Ed ecco che in puntata Cataldo ammette di aver assunto questo tipo di atteggiamento un po’ spinto per mettere alla prova la Galgani. Non gli piace una donna che si concede già dal primo appuntamento e così ha messo in atto questo corteggiamento per valutare la sua serietà.

Questa parole fanno infuriare Gemma, a cui questi giochini non piacciono. La dama riceve, però, delle critiche da parte di Gianni Sperti. L’opinionista è convinto che a lei Cataldo non piaccia e che dovrebbe dirlo chiaramente. A questo punto, la De Filippi chiede a Gemma cosa ha intenzione di fare per cena, se uscire con lui oppure no. Il cavaliere fa sapere che deve prendere il treno, ma se lei vuole incontrarlo può rimandare. La Galgani rifiuta di incontrarlo, in quanto sente di non avere l’umore giusto.

Non si sa se va in onda oggi pomeriggio la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Se non questo pomeriggio, i telespettatori assisteranno a questo momento probabilmente domani. Intanto, scendono due ragazze pronte a conoscere Gero, il quale decide di far restare solo Lara.