Uomini e Donne oggi: la scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi

Uomini e Donne oggi: Carlo Pietropoli e Sara Shaimi fanno la loro scelta

La puntata di oggi di Uomini e Donne segna la fine di questa edizione e vede tornare in studio Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e i loro rispettivi corteggiatori. Dal video di anticipazioni è possibile vedere i due tronisti ripercorrere quanto accaduto mesi prima, arrivando così alla scelta! Ricordiamo che solo Giovanna Abate ha avuto la possibilità di approfittare della nuova formula, attraverso la quale ha potuto frequentare Sammy Hassan, Alchimista/Davide Basolo e Alessandro Graziani. E mentre per Giovanna l’esperienza nel programma è ripresa dopo qualche settimana di stop, per Carlo e Sara la situazione è stata ben diversa. L’emergenza legata al Coronavirus ha costretto i due tronisti a interrompere le loro rispettive conoscenze. Non sappiamo se in questi mesi la redazione abbia dato loro la possibilità di sentire i propri corteggiatori.

Oggi, intanto, li vedremo concludere il loro percorso. Sara Shaimi deve fare la sua scelta tra Sonny Di Meo e Matteo Guidetti. I telespettatori sono certi che la tronista abbia scelto il primo. Infatti, vi ricordiamo che la puntata è già stata registrata. Dalle anticipazioni è possibile vedere Sara con un lungo abito verde, davvero molto emozionata. La Shaimi ammette che era da tanto tempo che una persona non le piaceva così tanto. Ora la tronista confessa, pertanto, di sentirsi pronta alla scelta. Anche Sonny e Matteo appaiono abbastanza agitati. Entrambi, mentre si preparano nei loro rispettivi camerini, dichiarano di essere emozionati per quanto sta per accadere.

Oggi Uomini e Donne: Carlo Pietropoli sceglie Cecilia Zagarrigo? Il pubblico ne è certo

E ovviamente assisteremo anche alla scelta di Carlo Pietropoli. Il tronista ammette di voler rischiare, anche se dopo due mesi è un po’ complicata la situazione. Nonostante tutto, dichiara di non aver mai smesso di pensare alla corteggiatrice che sceglierà. Vuole che questo sia uno dei giorni più belli della sua vita e ovviamente spera di ricevere un ‘sì’ come risposta. Sembra ormai certo che la scelta di Carlo sia Cecilia Zagarrigo. Il pubblico, però, non vedrà tornare in studio Daniele Dal Moro. Sembra proprio che l’ormai ex tronista non abbia approfondito abbastanza le sue conoscenze nel programma per arrivare a una scelta.