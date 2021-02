Uomini e Donne oggi: Gemma protagonista, Armando e la verità su Nicole

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede protagonista Gemma Galgani. Martedì 9 febbraio 2021 viene trasmessa la prima parte della registrazione dello scorso 27 gennaio, durante la quale Davide Donadei ha scelto. Ma i telespettatori ancora dovranno attendere prima di assistere a questo momento, che dovrebbe andare in onda domani. Intanto, oggi si inizia con la dama torinese, che scende in studio con outfit primaverile, caratterizzato da una camicetta e una gonna lunga a plissé. C’è un dettaglio che salta subito all’occhio: tra le mani ha due piume. Gemma, con molta ironia, ammette di voler essere più leggera e si mette a confronto con Nicole e Pamela Barretta (quest’ultima è da poco tornata nella trasmissione).

Come mai la Galgani cita le due dame? Maurizio Guerci, dopo aver messo la parola fine alla loro conoscenza, ha deciso di chiedere il numero a entrambe. Gemma non riesce a comprendere come il cavaliere abbia potuto voltare subito pagina e farsi avanti con due donne bellissime che hanno la metà dei suoi anni. La puntata prosegue con i due che danno vita a una discussione, che però non ha alcuna conclusione positiva. Sempre durante l’appuntamento di oggi, dovrebbe tornare al centro della scena Armando Incarnato. Nicole e Carlo raccontano di essere usciti insieme e fanno notare che tra loro c’è complicità.

La dama sembra essere più interessata a lui, piuttosto che al cavaliere napoletano. Quest’ultimo la accusa nuovamente e ammette di trovarla una persona falsa. A detta di Armando, Nicole non avrebbe intenzione di confermare che tra loro non ci sono state solo delle carinerie. Incarnato svela la sua verità e racconta di essersi scambiato con la dama dei baci appassionati all’interno di un ristorante. Dopo di che, il cavaliere sarebbe salito nella stanza della donna, dove hanno trascorso insieme 40 minuti. Ci tiene a precisare che tra loro non è accaduto nient’altro, in quanto lei lo avrebbe mandato via per evitare di andare oltre.

Tra domani e giovedì dovrebbe, invece, andare finalmente in onda la tanto attesa scelta di Davide Donadei.