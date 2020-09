Uomini e Donne oggi: i nuovi tronisti, le novità del Trono Classico

Oggi Uomini e Donne vede al centro della scena i tre aspiranti tronisti. Nel corso della puntata di ieri, dedicata interamente a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Maria De Filippi ha presentato Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Qualche settimana fa, gli account ufficiali del programma avevano rivelato l’identità dei tre aspiranti tronisti. A differenza delle passate edizioni, questa volta a scegliere i futuri protagonisti del Trono Classico ci ha pensato proprio il pubblico. La redazione ha scelto di permettere ai telespettatori di decidere da casa i due tronisti. Per votare il pubblico ha dovuto vedere i loro video di presentazione e poi effettuare il sondaggio. Dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News sappiamo che i fortunati sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Il primo ha 25 anni, è di Galliopoli e attualmente fa il gestore di ristoranti. Invece, il secondo ha 30 anni, è di Roma e fa il fisioterapista. Non è riuscito a conquistare il pubblico Davide Blanda, il quale ha 27 anni, è originario di Novara e fa l’operaio in un’azienda alimentare. Per lui si presenta, nel frattempo, un’altra possibilità nel programma.

Uomini e Donne oggi, martedì 8 settembre 2020: i due tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis

Gemma Galgani è stata la grande protagonista della prima puntata di questa nuova stagione, che vede Trono Classico e Trono Over insieme e uno studio completamente rinnovato. Oggi il pubblico vede Davide Donadei e Gianluca De Matteis iniziare il loro percorso all’interno del programma. Il pubblico non ha scelto Davide Blanda, che viene notato da Roberta Di Padua. La dama del Trono Over propone al 27enne di avviare con lei una conoscenza, mentre ballano al centro dello studio. Inoltre, le anticipazioni segnalano che nel programma approdano anche due troniste donne. Infatti, ieri è stato possibile notare la presenza di quattro troni, vicini a Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Oggi Uomini e Donne, le altre novità del Trono Classico e le due troniste Jessica e Sofia

Oltre Davide e Gianluca, siedono sul trono anche Jessica e Sofia. Intanto, oggi il pubblico può notare altre novità per quanto riguarda il Trono Classico. Sono presenti ben 25 corteggiatori e 25 corteggiatrice. Tutti loro hanno la possibilità di messaggiare con il telefonino, fornito dalla produzione in puntata, con il tronista o la tronista a cui sono interessati. I messaggi vendono poi letti da Gianni Sperti, il quale commenta quelli che per lui potrebbero essere più interessanti.